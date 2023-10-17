الإمارات للفلك : 28 أكتوبر خسوف جزئي في الإمارات والعالم

أعلنت

جمعية الإمارات للفلك أن

دولة الإمارات وعموم الوطن العربي وقارات "آسيا، افريقيا، أوروبا"

ستشهد في

28 أكتوبر الجاري خسوفا جزئيا للقمر تبلغ نسبة الجزء المعتم من القمر في حدها الأقصى ما يقارب 12.2 في المائة

في

الساعة 20:14 بالتوقيت العالمي " 00:14 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات ليوم 29 أكتوبر " .

وأوضح إبراهيم الجروان رئيس جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ، أن

المرحلة الأولى من الخسوف تبدأ

بمرحلة شبه الظل ابتداء من الساعة 22:01 بتوقيت الإمارات ثم المرحلة الرئيسية من الخسوف وهي مرحلة نمو الإعتام على وجه القمر وتبدأ من من الساعة 23:35 إلى الساعة 00:52 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات ويكون المقدار الأعظم للكسوف الساعة 00:14 بتوقيت الإمارات وتنتهي المرحلة الأخيرة من الخسوف بمرحلة شبه الظل عند الساعة 02:26 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات حيث تستمر الظاهرة قرابة 4 ساعات و 25 دقيقة يشاهدها كل من يظهر له القمر وقت الظاهرة .

والخسوف ظاهرة طبيعية تتمثل في

سقوط ظل الأرض على وجه القمر فتعتم جزءا منه عند الخسوف الجزئي للقمر وتحدث الظاهرة بأي نوع من أنواعها الكلي أو الجزئي سنويا من مرة إلى مرتين في مكان ما من الأرض ، فيما قد يحصل الكسوف الشمسي بأنواعه الكلي أو الجزئي أو الحلقي من مرتين إلى خمس مرات سنويا في مكان ما من الأرض.



