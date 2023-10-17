حقق الفوز الثالث علي التوالي مع مدربه باولو بينتو..الأبيض يواصل انتصاراته الودية ويفوز على لبنان بهدفين



واصل الأبيض انتصاراته الودية وحقق الفوز الثالث على التوالي مع مدربه باولو بينتو أمام لبنان بهدفين مقابل هدف، وجاءت الأهداف الثلاثة من كرات ثابتة، بدأ منتخبنا بالتسجيل عن طريق كايو كانيدو بعد 25 دقيقة وأدرك كريم درويش التعادل في الدقيقة 33، واختتم سلطان عادل أهداف الأبيض بضربة رأس رائعة في أول هدف له مع الأبيض، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على استاد آل مكتوم بنادي النصر، في ختام ثالث محطات الإعداد للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، وقد اكتملت مجموعة الأبيض بتأهل نيبال واليمن بالإضافة إلى البحرين وستكون أولى مباريات الأبيض مع نيبال يوم 16 نوفمبر المقبل في دبي.

بدأ الأبيض المباراة بتشكيلة ضمت كلاً من: خالد عيسى في حراسة المرمى، وعبد الله إدريس وخالد الهاشمي وخليفة الحمادي وخالد الظنحاني في الدفاع، وعلي سالمين ويحيى نادر في الارتكاز، وكايو كانيدو وطحنون الزعابي ويحيى الغساني لخط الوسط، وعلي مبخوت في الهجوم.

استهل الأبيض المباراة بهجوم مكثف مع تقدم لاعبي الوسط خاصة كايو والغساني من الأطراف، ودعم من يحيى نادر وطحنون الزعابي، قابله تكتل دفاعي من المنتخب اللبناني، وقد افتقد المنتخب اللمسة الأخيرة التي تترجم الفرص العديدة التي لاحت إلى أهداف رغم السيطرة الميدانية، مما أدى إلى الاعتماد على الكرات الثابتة، ومن إحداها رفع الغساني كرة على رأس كايو داخل المنطقة فلم يتردد في تسديدها داخل المرمى اللبناني مسجلاً الهدف الأول بعد 25 دقيقة.

بعد تقدم الأبيض لجأ المنتخب اللبناني إلى الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، ومن كرة ركنية رفع حسن معتوق الكرة تهيأت إلى كريم درويش الذي لم يتوانَ في تسديها على يسار خالد عيسى مدركاً التعادل لفريقه بعد 33 دقيقة.

وفي الشوط الثاني أجرى مدرب الأبيض باولو بينتو تغيرات بمشاركة علي صالح وسلطان عادل وحازم عباس وعبد الله رمضان وماجد راشد، من أجل تسريع وتيرة اللعب وتكثيف الهجوم، وإيجاد حلول هجومية لفك التكتل الدفاعي اللبناني، وسنحت فرصة العمر لعبد الله رمضان أنقذها الحارس اللبناني، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع سنحت ركنية للأبيض رفعها عبد الله رمضان لتجد رأس سلطان عادل الذي سددها محرزاً هدف الفوز.





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