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أرباح «جونسون اند جونسون» تتجاوز التوقعات في الربع الثالث.. والدخل يتجاوز 21 مليار دولار

10/17/2023 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة جونسون اند جونسون الأمريكية للأدوية تسجيل نتائج مالية قوية خلال الربع الثالث، متفوقة على توقعات المحللين.

وبلغت أرباح الشركة 4.31 مليارات دولار، أي ما يساوى 1.69 دولار للسهم خلال الربع الثالث.

وبلغت الإيرادات خلال الربع الثالث 6.78 مليارات دولار أو 2.66 دولار للسهم بعد استثناء البنود الخاصة.

وارتفع الدخل إلى 21.35 مليار دولار خلال الربع الثالث مقارنة بـ20 مليار دولار العام الماضي.


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