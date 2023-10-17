«ليكسار» تكشف عن ابتكارات تخزينية جديدة خلال «جيتكس»

كشفت شركة «ليكسار» عن محفظتها الجديدة والمبتكرة من منتجات الذاكرة التخزينية والألعاب وذلك خلال فعاليات معرض «جيتكس جلوبال». وتتضمن أحدث مجموعة لمنتجات الشركة بطاقة «MicroSD» جديدة، و«SSDs» داخلية، و «DRAM»، و«SSDs» محمولة.

وقال فيصل عبيدة، المدير العام للشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية، في «ليكسار»: صنعت «ليكسار» تاريخاً طويلاً لأكثر من 25 عاماً في تطوير حلول الذاكرة الرائدة. ومن خلال الاستفادة من تقنيات التصنيع من الجيل التالي، تقدم محفظتنا الموسعة حديثاً أداءً عالي السرعة جنباً إلى جنب مع قدرات ذاكرة أعلى، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط، والوصول، ولعب الفيديو/ألعاب ونقل ملفات الوسائط المتعددة عالية الدقة بسرعات عالية.

وأضاف: سنواصل تقديم مستقبل حلول الذاكرة لمجتمعاتنا المهنية والألعاب. تم اختبار مجموعة منتجاتنا الجديدة على نطاق واسع وهي مصممة خصيصاً للعمل بسلاسة مع أجهزة متعددة مثل كاميرات الفيديو الرياضية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وحتى الطائرات بدون طيار. نحن فخورون بتقديم الجودة والأداء والموثوقية التي يتوقعها مستخدمو ليكسار.



وتعد «ليكسار» علامة تجارية رائدة عالمياً في حلول الذاكرة منذ أكثر من 25 عاماً، وتتضمن مجموعتنا الحائزة على جوائز بطاقات ذاكرة ومشغلات ذاكرة فلاش USB وقارئات بطاقات ومحركات أقراص صلبة بخيارات متعددة، حيث يمكنك العثور بسهولة على الحل الذي يناسب احتياجاتك من ليكسار. تخضع جميع تصاميم منتجات ليكسار للاختبارات المكثفة في معامل ليكسار للجودة من خلال آلاف الأجهزة الرقمية لضمان الأداء والجودة والتوافق والموثوقية.



