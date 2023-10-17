جناح حكومة الشارقة يستقبل عدداً من كبار الزوار في ثاني أيام جيتكس 2023

استقبل جناح حكومة الشارقة في معرض «جيتكس العالمي 2023» معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وأحمد تميم الكُتَّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعبدالله خليفة السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، والدكتور راشد خميس النقبي، رئيس المجلس البلدي - خورفكان، والشيخ خالد بن أحمد القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، وحمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، ومحمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وسعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي.



جولة في مسجد الشارقة عبر الميتافيرس

وشهد جناح الشارقة في قاعة أرينا بمركز دبي التجاري العالمي في اليوم الثاني من المعرض إطلاق دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة خدمة «جولة في مسجد الشارقة»، التي تمكّن الأفراد من القيام بجولة افتراضية باستخدام تقنية الميتافيرس للتعرّف على مسجد الشارقة وملحقاته، والتنقل في أرجائه المختلفة، مثل المتحف، وتلمّس تفاصيل المعروضات الموجودة فيه عن قرب. وتتاح هذه الخدمة المبتكرة عبر الموقع الإلكتروني، أو باستخدام نظارة الواقع الافتراضي VR.



خدمات بلدية ذكية

كما شهد الجناح إطلاق مشروع «الراصد الذكي»، الذي طوّرته بلدية مدينة الشارقة بهدف الإسهام بشكل فاعل في المحافظة على المرافق العامة وجمالية المظهر العام للمدينة. ويتمثّل المشروع في منظومة من الكاميرات المتقدمة التي توظّف أحدث التقنيات للقيام بعمليات رصد وتسجيل تلقائي لمشوّهات المظهر العام من الملصقات العشوائية، والسيارات المهملة، وغيرها من المشوهات ذات الصلة بالبلدية، حيث تلتقط هذه الكاميرات صورة المشوّهات وإحداثيات الموقع، ويتم إرسالها على الفور إلى مركز التحكم لاتخاذ الإجراءات التصحيحية للمظاهر السلبية في مرافق ومكونات المدينة.

كما استعرضت البلدية خدمة «مخططاتك في عالمك الافتراضي»، وهي خدمة تعد الأولى من نوعها على مستوى الإمارة توفرها لمُلّاك الأراضي لقاء رسوم محددة عند تقديم مخططاتهم لاعتمادها. تُسهّل هذه الخدمة على المالك تشكيل تصوّر مستقبلي لمساحات مشروعه الخاص عبر استخدام عدسة الواقع الافتراضي VR وجهاز معصم اليد؛ للانتقال إلى بيئة العالم الافتراضي، حيث يمكنهم تخيُّل محيطهم والتفاعل معه باستخدام الرؤية والاستشعار تماماً كما يفعلون في العالم الواقعي.



المدن الذكية

وتميّز اليوم الثاني أيضاً بتنظيم ثلاث ورش عمل، كانت الأولى بعنوان «المدينة الرقمية»، ناقش خلالها محمد إسماعيل، مدير القنوات وشبكة التحالفات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة H3C الصينية المتخصصة في البنى التحتية التكنولوجية، مفهوم المدن الذكية ومقوماتها وأثرها على مختلف القطاعات. وتركّز النقاش حول أربعة محاور، تضمنت: متطلبات المدينة الذكية وماهية التحوّل الرقمي الذي يسهم في تحسين مرافق المدينة وخدماتها، ومواصفات المدينة الذكية، وكيفية تحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية، وتأثير المدن الذكية على الاقتصاد والبنية التحتية.



وخلال ورشة عمل تحت عنوان «دور الذكاء الاصطناعي في تسريع التحول الرقمي في الحكومات» تحدث راشد ماجد العبار، مدير العلاقات الاستراتيجية والشراكات في شركة أوراكل، حول دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة الجهات الحكومية على توفير خدمات رقمية سهلة وسريعة للمتعاملين، بينما شهد الجناح في ختام اليوم الثاني ورشة عمل قدمها «فيجاي كومار ناندانام»، مدير الاستشارات والمبيعات في شركة ساب (SAP)، حملت عنوان «مساعد الذكاء الاصطناعي المعرفي للحكومات - مستقبل التكنولوجيا».