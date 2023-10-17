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«الاتحادية للضرائب» تستعرض مستجدات منصة «إمارات تاكس» المتكاملة للخدمات في «جيتكس 2023»

10/17/2023 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


ضمن مشاركتها في فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2023»، تنظم الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة عمل توعوية لزوار المعرض والمعنيين حول منصة «إمارات تاكس»، والتي أطلقتها الهيئة أواخر العام الماضي بهدف الاستفادة من التقنيات الحديثة للارتقاء بالنظام الضريبي، وتأسيس بنية تحتية رقمية متكاملة تخدم جميع فئات المتعاملين، بشكل يسهم في تحقيق أهداف خطط الهيئة الرامية إلى تعزيز مكانتها كهيئة رقمية رائدة في القطاع الضريبي.

وتُقام الورشة في منصة هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية على المسرح الرئيسي في قاعة الشيخ سعيد رقم 18 بالمعرض الساعة 10 صباحاً الأربعاء 18 أكتوبر الجاري، حيث تُعرف بمنصة «إمارات تاكس» والتطبيق الخاص بها، كما تُقدم معلومات تفصيلية حول آلية استخدام «إمارات تاكس»، إلى جانب عرض مقاطع فيديو توضيحية، والإجابة عن كل الأسئلة الشائعة حول المنصة، فضلاً عن الجدول الزمني المتعلق بالمنصة.

من جهة أخرى تُقدم الهيئة ضمن مشاركتها في المعرض ورشة عمل توعوية حول ضريبة الشركات في تاريخ 19 أكتوبر، حيث تتاح الفرصة لزوار المعرض من مختلف الفئات للتعرف على ضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال في الدولة، والإجراءات التي تساعد على الامتثال الذاتي، وآلية التسجيل، إلى جانب تحديثات منصة «إمارات تاكس» التي تدعم إدارة النظام الضريبي في دولة الإمارات وتقدم خدمات استباقية لدافعي الضرائب ومجتمع الأعمال في الدولة، حيث توفر المنصة حلولاً مبتكرة للتحسين المستدام لتجارب المتعاملين للوصول السلس من أي مكان وفي أي وقت إلى جميع خدمات الهيئة سواء المتعلقة بالتسجيل، أو تقديم الإقرارات، أو سداد المستحقات الضريبية من قبل المسجلين بالنظام الضريبي، أو استرداد المبالغ الضريبية للفئات المؤهلة قانوناً للاسترداد، أو تقديم طلبات إعادة النظر، أو غيرها من إجراءات ضريبية.

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