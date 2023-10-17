«تدرا» تستعرض أهم مشاريعها وتوجهاتها المستقبلية خلال مشاركتها في جيتكس 2023

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» في فعاليات النسخة الثالثة والأربعين من أسبوع جيتكس للتقنية 2023، التي يتم تنظيمها حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تأتي مشاركة الهيئة تحت عنوان «ومضة من الزمن القادم»، وذلك ضمن منصة الحكومة الرقمية التي تضم 30 جهة حكومية اتحادية.



تحت هذا العنوان تعرض الهيئة مجموعة من التقنيات والمشاريع والمبادرات التي تمثل رؤية الهيئة الاستشرافية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات الذكية، وتعلم الآلة وإنترنت الأشياء، لتكون مشاركة الهيئة هذا العام بمثابة إطلالة على مستقبل التحول الرقمي، والمدن الذكية، والحوكمة الرقمية في دولة الإمارات.

ويشكل معرض جيتكس بالنسبة للهيئة، كجهة مسؤولة عن توجيه وتمكين التحول الرقمي في دولة الإمارات، منصة مهمة تسعى الهيئة من خلالها إلى فتح الباب أمام الأفكار والرؤى التي تستشرف المستقبل. وذلك بهدف تعزيز التكامل الحكومي في مسار الحكومة الرقمية الشاملة بما ينسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031» وتوجيهات القيادة الرشيدة المرتبطة بتعزيز ريادة دولة الإمارات في مجالات الاقتصاد الرقمي والحياة الرقمية.



ويعبّر جزء كبير مما تعرضه الهيئة على منصة الحكومة الرقمية عن تصورات مستقبلية في مجال المدن الذكية، والتقنيات الروبوتية، والتعاون بين الإنسان والآلة، لتحقيق الاستدامة في القطاعات المختلفة، إلى جانب مجموعة من العناوين التي تتمحور حول حلول الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، وبعض المشاريع التي تمثل بعض المبادرات الرئيسية في الهيئة مثل صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومكتب الابتكار هاكاثون الإمارات وغيرها.



