مركز فض المنازعات الإيجارية يطلق المحكمة الافتراضية بتقنية الميتافيرس في جيتكس 2023

يستعرض مركز فض المنازعات الإيجارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي منظومته الرقمية الشاملة والمحدثة، وذلك خلال مشاركته في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023 أحد أهم المعارض المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، والذي يُعقد حالياً في مركز دبي التجاري العالمي.



ويطلق المركز على هامش مشاركته في جناح دبي الرقمية منصة رقم (2)، المحكمة الافتراضية بتقنية الميتافيرس، وهي أول منصة افتراضية لإدارة جلسات التقاضي العقاري عن بعد بتقنية الميتافيرس، وقد تم تطويرها بهدف إنشاء طريقة فريدة ومبتكرة للتعامل مع المنازعات الإيجارية وتوفير تجربة جديدة لكل الأطراف ذوي الصلة بها.



كما يُعرف المركز زوار جيتكس 2023 بخدمة المسبار القضائي المفهوم المبتكر الأول من نوعه والتي تم تفعيلها رسمياً، والمتوفرة عبر الموقع الرقمي الجديد، وهي عبارة عن «محكمه متكاملة» تقدم جميع خدمات التقاضي بالمركز بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للمتقاضي المتقدم بالدعوى، الدخول للنظام، وتسجيل دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة ومن ثم الحصول على الحكم خلال دقائق معدودة، من دون تدخل القاضي، وتهدف هذه المنظومة لتنفيذ توجيهات الحكومة في توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات المقدمة.



وأكد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن إطلاق مركز فض المنازعات الإيجارية للمحكمة الافتراضية بتقنية الميتافيرس، وتفعيله للمسبار القضائي يشكل تحولاً استثنائياً في آلية خدمات التقاضي، والالتزام تجاه اعتماد أحدث التقنيات المتطورة في مسعى تجاه تعزيز المنظومة القضائية الإيجارية بما ينسجم مع المتغيرات المستقبلية. وقال: «يُسعدنا أن نرى هذا الإنجاز والنهج الرائد في دمج التكنولوجيا وتحديداً تقنيات الميتافيرس مع الإجراءات القضائية التقليدية ما يوفر تجارب أكثر فاعلية وسهولة للمتعاملين».



بدوره عبر القاضي عبدالقادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، عن أهمية هذا التقدم التقني الكبير، مشيراً إلى أن هذه المنصة الافتراضية تعد مؤشراً يعكس الجهود المستدامة للمركز في تعزيز منظومته القضائية وفقاً لممارسات عالمية المستوى، وأشار إلى أن المحكمة الافتراضية بتقنية الميتافيرس ستقدم تجربة تفاعلية مصممة خصيصاً لتوفير السهولة والمرونة في إجراءات التقاضي، وبالتالي التأسيس لمعايير جديدة في هذا الإطار.

وسيسلط مركز فض المنازعات الإيجارية خلال مشاركته في جيتكس 2023 الضوء كذلك على العديد من الخدمات الرقمية المتطورة، وفي مقدمة ذلك موقعه الرقمي الرسمي بحلته الجديدة، والذي يقدم جميع خدمات التقاضي في المنازعات الإيجارية والملكية المشتركة، حيث تم تصميم الموقع بعناية فائقة وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام تُتيح تقديم المحتوى بسلاسة وإمكانية التفاعل مع الخدمات بكل يسر.



كما يُبرز المركز مزايا منصة كاشف، وهي عبارة عن منصة رقمية لتسهيل وتسريع تنفيذ الأحكام بعملية الكشف عن الأملاك والأصول التي يمتلكها المنفَذ ضده من خلال الربط الرقمي مع الجهات الحكومية ومنها دائرة الأراضي والأملاك وهيئة الطرق والمواصلات وغيرها، حيث يعد إجراءً تلقائياً يتم من خلال الموقع الرقمي لمركز فض المنازعات الإيجارية عند فتح ملف تنفيذ، بالإضافة إلى خدمة القاضي الذكي، التي تتيح للمتعاملين الحصول على استشارة قانونية مجانية تُعرف بحقوق أطراف العلاقة الإيجارية قبل الشروع في رفع القضية، وخدمة صحيفة الحالة الإيجارية، التي تمكن الأطراف قبل الشروع في تحرير عقد الإيجار من الاستعلام عن صحيفة الحالة الإيجارية للطرف الآخر في نظام مركز فض المنازعات الإيجارية.