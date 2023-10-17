«علي بابا كلاود» تكشف عن برنامج لدعم العملاء في كل مراحل مسيرتهم الرقمية في جيتكس غلوبال

كشفت علي بابا كلاود، ذراع التكنولوجيا الرقمية والمعلومات ضمن مجموعة علي بابا، عن برنامجها المحسّن للخدمات المحلية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالتعاون مع الشركاء خلال معرض جيتكس العالمي بهدف توفير دعم معزز للتحول الرقمي لدى العملاء.

وتم تصميم برنامج الخدمات المحلية لدعم كل مراحل المسيرة الرقمية للعملاء، بدءاً من تقييم بنية تكنولوجيا المعلومات القائمة ووصولاً إلى توفير الدعم التقني للترحيل والمساعدة على تحسين البنية التحتية السحابية.

كما جرت هيكلة البرنامج للمساعدة على مستويات متعددة:

. الدعم: يشمل مجموعة ثرية من موارد التنمية الذاتية والمساعدة التقنية ومراكز خدمة العملاء لمعالجة أي مخاوف متعلقة بالحوسبة السحابية.

. الخدمات المهنية: تقدم إرشادات من الخبراء لمهام تضم نقطة الهبوط، والحوكمة السحابية جيدة التصميم، والترحيل السحابي، وتحديث التطبيقات السحابية، وخدمات البيانات والتحليلات وغيرها الكثير. كما تقدم الاستشارات السحابية، والتنفيذ، والصيانة، وحلول التحسين للحوسبة السحابية المختلطة عبر القطاعين العام والخاص لضمان تجربة ترحيل سحابية شاملة.

. الخدمات المُدارة: تتضمن التعامل مع الحوادث والأتمتة والأمن والامتثال والمخاطر واكتشاف الحوادث بما يغطي دورة حياة المشاريع السحابية بأكملها، مع الاستفادة من شبكتها من شركاء الخدمات.

وستتعاون علي بابا كلاود كذلك مع شركاء الخدمات لتوفير التدريب والاعتمادات بهدف تسريع التحول الرقمي وتبني الحوسبة السحابية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتهدف إلى تطوير مسارات التعلم المحلية، وتوفير خدمات مجانية للترحيل السحابي لأكثر من 100 شركة ناشئة، وتقديم التدريب لأكثر من 5000 موهبة رقمية خلال السنوات الثلاث المقبلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال ألفريد وان، المدير العام لشركة علي بابا كلاود للخدمات الدولية، حول تطوير نموذج الخدمات الذي تعتمده الشركة: «استجابة للطلب المتنامي على الحلول السحابية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أطلقنا نموذج الخدمات الشامل دعماً لاحتياجات عملائنا في مجال التحول الرقمي. وعن طريق تقنياتنا المتطورة والتزامنا بالخدمات المحلية ومنظومتنا الشاملة من الشركاء، نستهدف التحول إلى شريك الخدمات السحابية الأكثر موثوقية لعملائنا طوال مسيرة التحول الرقمي لديهم، وإطلاق عنان القدرات الكاملة للحوسبة السحابية».

تمكين الجيل المقبل بالمهارات الرقمية

وبمناسبة معرض جيتكس العالمي، أكدت علي بابا كلاود التزامها برعاية تطوير المواهب الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتمحور مبادراتها التعليمية حول برنامج علي بابا كلاود للتمكين الأكاديمي، البرنامج التعليمي العالمي الذي يعمل مباشرة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية المعتمدة الأخرى لتوفير الموارد والأدوات للمعلمين والطلاب والباحثين.

وضمن إطار برنامج التمكين الأكاديمي، يُتوقع حصول ما يفوق 55,000 شخص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وخاصةً العملاء والشركاء والمطورين والطلاب، على موارد التدريب التي تتيحها علي بابا كلاود بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المحلية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

كما وقّعت الشركة مذكرتي تفاهم منفصلتين مع الجامعة الهاشمية، منظمة جالاكسي للتكنولوجيا المتخصصة بتعليم الذكاء الاصطناعي في الأردن وتمثلها الدكتورة ريما دياب وستطور شركة الحوسبة السحابية برامج تدريب تقني ومهني وأنشطة بحثية مع المؤسستين بهدف تمكين المعلمين والطلاب من تطوير مهاراتهم العملية في التكنولوجيا المبتكرة بما يلبي متطلبات القطاع.

وتماشياً مع البرنامج، أبرمت علي بابا كلاود شراكة مع كلية ويستفورد الجامعية في الإمارات، وذلك لتحويل المشهد التعليمي في المنطقة عن طريق الرقمنة.

وأشار هانيل داس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لكلية جامعة ويستفورد: «ترى مؤسستنا في علي بابا كلاود شريكاً مثالياً، وعبر الاستفادة من تقدمها التكنولوجي، نحرص على إحداث تحول ضمن المشهد التعليمي في المنطقة. تتيح لنا الشراكة تقديم تحديثات وتعليم عالي المستوى يمزج بين الجودة والمصداقية مع التطبيق الآني. وتنتظر ويستفورد الإنجازات الكبيرة التي سيحققها ذلك التعاون».

كما قدمت علي بابا كلاود، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، مهرجان جيتكس للابتكار في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، وذلك في سياق التزامها بتنمية المواهب المحلية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويهدف الهاكاثون الأول للذكاء الاصطناعي إلى تمكين المواهب المحلية من حل التحديات الأصعب وتطوير حلول مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من علي بابا كلاود.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة: «انطلاقاً من موقعها كمؤسسة تعليم عالٍ متخصصة والأعلى تصنيفاً في الدولة وتركز على البحوث ورائدة في رعاية قادة المستقبل من خلال الشراكات، يسرنا في جامعة خليفة أن نعمل بالشراكة مع علي بابا كلاود في مهرجان جيتكس للابتكار في الذكاء الاصطناعي، وهو الهاكاثون الافتتاحي للبحث عن حلول الذكاء الاصطناعي التوليدية.

تقود ما تتمتع به الجامعة من خبرات عالمية ممثلة بأعضاء الهيئة الأكاديمية في مجال الأنظمة الذكية والبنية التحتية لدينا وخبرتنا في تنظيم وريادة ودعم الهاكاثونات والمسابقات في هذا المجال، المشاركين وتساعدهم على المنافسة بفعالية، حيث سيسهم هذا الهاكاثون في استكشاف الابتكار الذي يمتلكه الطلبة الأكثر تميزاً في المنطقة والذين سيقيمون تحديات الأعمال في الظروف الحقيقية لإيجاد حلول مصممة خصيصاً لسيناريوهات أعمال محددة».

وضمن تلك المسابقة، سيتلقى المشاركون التدريب في مركز جامعة خليفة للابتكار. وعبر الاستفادة من حلول علي بابا كلاود، بدءاً من منصة الذكاء الاصطناعي ووصولاً إلى خدمة الحوسبة المرنة، سيقدّم الهاكاثون منصة للمشاركين لاستعراض كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تعزيز الإنتاجية وتحسين تجربة المستخدم.



