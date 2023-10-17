دار التمويل تنفذ أول تحويل رقمي عبر منصة «آني» للمدفوعات الفورية التابعة لـ«المركزي»

أعلنت دار التمويل (ذ.م.م)، عن تفعيل منصة «آني» للمدفوعات الفورية المتطورة وتوفير التقنية لعملائها عبر تطبيق دار التمويل للهواتف المحمولة.

وستسهم «آني» في تطوير عمليات الدفع التقليدية إلى عمليات رقمية آنية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتفخر دار التمويل بتنفيذ أول عملية تحويل رقمية عبر منصة «آني» باستخدام تطبيق دار التمويل للهواتف المحمولة.

وقال محمد القبيسي، مؤسس دار التمويل: «إن (آني) ليست مجرد منصة ولكنها تُمثّل مستقبل منظومة المدفوعات المالية الرامية إلى توفير أحدث حلول الدفع للمتعاملين المحليين كافة وقيادة نمو التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. نتقدم بأحر التهاني لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على تدشين حقبة جديدة من خدمات المدفوعات وتمهيد الطريق أمام النمو والتطور المتسارع في الدولة».

تُمكّن منصة «آني» للمدفوعات الفورية المتعاملين من تحويل الأموال في أقل من 10 ثوانٍ في أي وقت وإلى أي حساب بنكي مشترك بالخدمة عن طريق رقم الهاتف المحمول داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستطيع عملاء دار التمويل الراغبين في الاستفادة من التقنية الجديدة التسجيل في منصة «آني» عبر تطبيق دار التمويل للهواتف المتحركة (FH Personal App).

بدوره، قال شينو توماس، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى دار التمويل: «سواء رغبت في مشاركة صديقك في دفع فاتورة المطعم أو إدارة نفقاتك الشهرية، تلبي منصة (آني) احتياجاتك المالية بسهولة وكفاءة. نلتزم في دار التمويل بدعم هذه المبادرات حتى يحظى عملاؤنا بأفضل وأكثر الأدوات التقنية كفاءة».