«إينوك» تفتتح محطتي خدمة جديدتين في الشارقة

أعلنت مجموعة «إينوك» عن افتتاح محطتي خدمة جديدتين في منطقتي العزرة ومويلح بالشارقة، وذلك في إطار الخطط التوسعية القوية للمجموعة، الأمر الذي يرفع عدد محطاتها الخدمية في الإمارة إلى 26 وفي الدولة إلى 195 محطة.

وتبلغ مساحة محطة الخدمة الجديدة في مويلح 3600 متر مربع، وتضم ثماني مضخات لتعبئة الوقود، مع متجر «زووم» الممتد على مساحة 309 أمتار مربعة، ما يوفر للعملاء إمكانية الوصول السريع إلى مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، فيما تمتد محطة الخدمة في العزرة على مساحة 2508 أمتار مربعة تشمل ساحة مظللة ذات حارتين و6 مضخّات، وهي مزودة بخزانات وقود مزدوجة الجدران بسعة 15,000 جالون مع مطعم ومتجر «زووم» صغير. وزُوّدت المحطتان بنظام وقود صُمم خصيصاً لتقليل وقت التزود بالوقود، وهو يوفر الوقود الخصوصي 95 والممتاز 98 والديزل.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: إن افتتاح أحدث محطاتنا الخدمية في الشارقة يؤكد التزامنا بتطوير البنية التحتية لقطاع خدمات التجزئة في الإمارات، والمساهمة في تلبية احتياجات الطاقة المتنامية في البلاد، إذ توفر محطاتنا الجديدة للعملاء إمكانية الوصول بسهولة إلى الوقود وخدمات السيارات والتجزئة، ما يعزز إمكانية تلبية المتطلبات اليومية لعملائنا في الإمارة بشكل عام. وسنواصل المضي قدماً في خططنا التوسعية لعام 2024 بغية تلبية الطلب المتزايد للعملاء، مع الالتزام بدعم الممارسات المستدامة.

ويمكن للعملاء أيضاً الاستفادة من برنامج المكافآت YES الذي تقدمه مجموعة «إينوك» من خلال كسب النقاط والمكافآت عند سداد ثمن الوقود أو الاستفادة من خدمات السيارات أو عند الشراء من المتاجر.

وتماشياً مع التزام إينوك بتعزيز الاستدامة في جميع مبادراتها، زوّدت محطات الخدمة الجديدة بأنظمة مؤتمتة للتزود بالوقود، وأنظمة تكييف موفرة للطاقة، ونظام إلكتروني للكشف عن التسرب.