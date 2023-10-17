بلدية عجمان تدشن خدمة الإصدار التلقائي لتصديق العقود الإيجارية في جيتكس 2023



اطلع الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، على المشاريع الرقمية والتطبيقات والخدمات الذكية التي تقدمها دائرة البلدية والتخطيط-عجمان، خلال مشاركتها تحت مظلة حكومة عجمان في معرض جيتكس 2023، مثمناً سعي الدائرة لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وبذلها الجهود لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع، مشيداً بإنجازات الدائرة في المضمار الرقمي وعملها الدؤوب والمتواصل لتحقيق الأفضل.



كما وشهد جناح الدائرة إطلاع الشيخ حميد بن عمار النعيمي على إنجازات الدائرة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكداً تكاثف جهود جميع الدوائر وعملها المتكامل لدفع منظومة التحول الرقمي الكامل في الإمارة فيما يصبُّ في مصلحة الجميع.



واستقبل جناح الدائرة خلال يومها الثاني في المعرض التقني الأهم في المنطقة، كبار الشخصيات والخبراء والمختصين ومختلف شرائح المجتمع.



تصديق تلقائي

واستهلت الدائرة أحداث اليوم الثاني بتدشين عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، لخدمة التصديق التلقائي للعقود الإيجارية لنظام التصديق والهادف لتمكين المتعامل من التصديق التلقائي للعقود السكنية من خلال بوابة موحدة ترتبط مع الشريك الاستراتيجي.



وأوضح أن الدائرة تسعى بشكل دؤوب مستندة لكفاءاتها البشرية المؤهلة لتبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمتعامل وتمكينه من إتمام طلبه خلال وقت قياسي وفي أي مكان، موضحاً أن خدمة التصديق التلقائي تمكّن المؤجر والمستأجر من الوصول للخدمة عبر 4 قنوات متنوعة منها تطبيق حكومة عجمان الموحد «عجمان ون»، وتطبيق الدائرة الذكي MPDA، والموقع الإلكتروني، وقناة واتساب الأعمال 80026، وذلك عبر الدخول ومطابقة حساب الهوية الرقمية لاعتماد الطلب، للوصول إلى رحلة متعامل سلسة ومرنة، حيث إنه سيتم إشعار جميع الأطراف من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وعن طريق الواتساب.



نقلة

وتابع: إن الخدمة تشكل نقلة نوعية، لتوفيرها الكثير من الجهد والوقت على الموظف والمتعامل، كما وتسهم في توثيق العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والدائرة وزيادة الثقة تجاه الخدمات المقدمة.



وتخللت فعاليات اليوم الثاني، تكريم عهود شهيل مدير عام الحكومة الرقمية بعجمان للدائرة، حيث تسلم درع التقدير هند الشامسي مدير إدارة تطوير الخدمات الذكية رئيس فريق عمل الدائرة في جيتكس، تثميناً لجهود الدائرة وإسهامها في نجاح الحدث النوعي ومشاركتها الفعالة تحت مظلة حكومة عجمان.



ومن الجدير ذكره أن جناح الدائرة في منصة حكومة عجمان شهد إقبالاً كبيراً من الزوار والذين توافدوا للتعرف على أحدث الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية.



مذكرتا تفاهم

ووقّعت الدائرة مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة عجمان، حيث وقع بالإنابة عن الدائرة عبد الرحمن النعيمي مدير عام الدائرة، فيما وقع بالإنابة عن القيادة العامة العميد خالد محمد عبدالله النعيمي نائب القائد العام للشرطة.



وتتضمن المذكرة تفعيل التنسيق في مجال الخدمات المشتركة بين الطرفين في الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي أو خدمات النفع العام، ويقوم الطرفان بالتنسيق والتعاون في مجال التكامل الحكومي في الخدمات الإلكترونية والذكية وتبادل المعلومات والبيانات الضخمة والمفتوحة من خلال الترابطات الإلكترونية الآمنة وبما يخدم رفع رضا المتعاملين والمجتمع.



كما ووقّعت الدائرة مذكرة تفاهم مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، حيث وقع بالإنابة عن الدائرة خالد أحمد الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالدائرة، فيما وقّع بالإنابة عن الشركة إبراهيم الزعابي رئيس إدارة تطوير الأعمال في الشركة.



رغبة

وأوضح خالد الحوسني، أن المذكرة تعكس رغبة الطرفين في دعم وتطوير وتعزيز علاقات الشراكة بينهما، بما يسهم في توحيد الجهود المشتركة لهدف خدمة الصالح العام وفق إطار مؤسسي يتفق مع التزامات واختصاصات كل منهما، وبما يتواءم مع الخطط الاستراتيجية للطرفين.



من جانبه قال إبراهيم الزعابي: «يسعدنا التعاون مع دائــرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان، حيث إن هذا التعاون سيساعد في إثراء المعلومات على التقرير الائتماني، والذي بدوره سيوضح الالتزامات الإيجارية، مما سيشكل فارقاً ملحوظاً لشركائنا الذين يعتمدون على التقرير الائتماني لقياس الأهلية الائتمانية للأفراد والشركات على حد سواء».



وتهدف المذكرة لتوطيد التعاون المشترك والمساهمة في نشر المعرفة في العمل الحكومي تحقيقاً لاستراتيجية حكومة عجمان. والاستفادة من الخبرات التراكمية المتبادلة لدى كل من الطرفين وتبادل الدراسات والبحوث والخبرات الرامية إلى تجويد العمل المؤسسي لبناء علاقة شراكة بين الطرفين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.