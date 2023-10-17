خبراء: وضوح قواعد البلوك تشين في دبي اجتذب الكثيرين

اختتمت في دبي هاربر فعاليات اليوم الثالث من قمة «مستقبل البلوك تشين»، الحدث الأهم والأضخم لتقنية البلوك تشين في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، إذ تتم مناقشة آليات توحيد تقنيات البلوك تشين والعملات المشفرة عالمياً.



وتمحورت موضوعات سلسلة الجلسات اليومية التي احتضنت نخبة رائدة من المختصين في مجال العملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين وويب 3.0 الجديد في منصة Exchange Stag في تجارة العملات المشفرة والعملات الرقمية، وأقيمت جلسة نقاشية بعنوان «الاستعداد لعودة العملات العالمية المشفرة» وتحدث فيها غابي فاينبرغ، رئيس الشؤون القانونية في مؤسسة Sui Foundation عن تزايد تطور التشريعات والقوانين الناظمة والمبادئ التوجيهية التي تحدد معايير عمل شركة تعمل ضمن مساحة مزودة تقنيات ويب 3.0، ما من شأنه الاستحواذ على حصة سوقية وجذب أفضل المواهب إلى وجهات مثل إمارة دبي، مشيراً إلى أن ذلك يخدم كلاً من المطورين والمستثمرين وجميع المشاركين في بلورة المنظومة الرقمية، وتوجه بالشكر «لإمارة دبي لقيادتها هذه المبادرة ونأمل أن تشكل نموذجاً يحتذى به لباقي الدول قريباً».



وبدوره قال أنيل سيثي، الرئيس التنفيذي لشركة Creed&Bea: «نحن شركة تكنولوجيا تعتمد على البيانات، إذ نؤمن جداً بقوة البيانات وقدراتها، ولذلك نعمل على إطلاق مشروع صندوق التحوط لتداول الأصول الرقمية. ولاحظت منذ انضمامي إلى شركة Creed&Bear قبل عام ونصف عام تقريباً ما ينتج عن تحليل البيانات وتطبيق الأدوات المناسبة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من التحليلات المختلفة من إمكانات ورؤى قيمة، وهذا ما يميزنا عن منافسينا»، وأضاف سيثي: «أعتقد أن نحو 1.5 مليار شخص في أنحاء العالم لا يمكنهم الوصول اليوم إلى الحلول والأدوات المصرفية والمالية، ولذلك قد يشكل ذلك خياراً أكثر شمولاً من شأنه تعزيز نمو الناس في أسواق المال».



واستضاف د. مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين، في جلسة ضمن فعاليات قمة مستقبل البلوك تشين 2023، ريتشارد تنغ، رئيس الأسواق الإقليمية في Binance، وتناول الحديث مكانة دبي الرائدة في مجال البلوك تشين والعملات الرقمية، وقال تنغ: «ما فعلته حكومة دبي نظام نابض بالحياة. إن وضوح القواعد ووضوح الإطار اجتذبا الكثيرين إلى دبي. لقد تجولت وتحدثت إلى المشاركين، الذين ألتقي بعضهم المرة الأولى هنا في جلسات القمة، ويتفق الجميع على أنهم موضع ترحيب كبير، ويتطلعون إلى تطوير أعمالهم، واستكشاف ما يمكن القيام به في دبي».



وترحب قمة مستقبل البلوك تشين 2023 بأكثر من 150 عارضاً وهيئة تنظيمية وحكومة من أكثر من 50 دولة في دبي طيلة أيامها الأربعة التي تستمر حتى يوم غد الأربعاء (18 أكتوبر)، والتي تسلط الضوء على التقدم الكبير في تقنيات الويب 3.0 والعملات المشفرة، واكتشاف الفرص الجديدة.



