خبراء: اتجاه «اشتر الآن، وادفع لاحقاً» يحتل مركز الصدارة في التمويل الحديث

سلط «فينتك سيرج 2023»، الفعالية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية، والتي تستمر حتى 18 أكتوبر 2023 في دبي هاربر، في اليوم الثاني والثالث الضوء على أبرز عوامل التحفيز المالي، وذلك في الفعالية التي تجمع أبرز الشركات من مختلف أنحاء قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة والعالم، بما فيها المصارف والمؤسسات المالية والجهات التنظيمية والشركات الناشئة والحكومات والمستثمرون.

وأوضحت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق لدى ماستركارد في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في جلسة خلال فعاليات اليوم الثاني عن مستقبل التكنولوجيا المالية: «يعكس تطور التجارة سعي البشرية لتحقيق الراحة. إن اتجاه «اشتر الآن، وادفع لاحقًا»، الذي ولد من فترة الكساد الكبير، يحتل مركز الصدارة في التمويل الحديث، وإن تأخر اعتماد الذكاء الاصطناعي، مدفوعًا بالتقدم العالي المستوى للكمبيوتر يحول التركيز إلى التعلم غير الخاضع للرقابة، وتمتد الأمثلة من التنبؤ بالعمر البيولوجي إلى الزراعة الدقيقة، ولا بد من إحداث تحول في العقلية وإعادة الاعتبار لعملية التعلم المستمر باعتباره العمود الفقري للتكنولوجيا المالية في المستقبل».



بدوره قال أحمد العوضي، الرئيس التنفيذي لشركة Fintx في جلسة حملت عنوان «تحفيز التحول المالي: بناء مشهد متعدد الأوجه للتكنولوجيا المالية للمستقبل»، إن الشركات التي يُنظر إليها على أنها تتمركز على مناجم ذهب لم يتم استخدامها بعد تصارع مع العمليات اليومية والأهداف المالية، وتكمن قوة الشركات في العلاقات الواضحة وقاعدة العملاء الواسعة، إذ يتطلب تحويل التحديات إلى ابتكار تغيير آليات عمل الشركات بالكامل، حيث يجب على الشركات الناشئة الذكية والمبتكرة، أن تتماشى مع ثقافة الشركة ولغتها، وأن تعمل على تطبيق نماذج التعاون من الشراء إلى المشاريع المشتركة، والتي تدل على العمل التعاوني. ويكشف هذا التعاون ودمج آليات الشركات مع ديناميكية الشركات الناشئة عن نمو ونجاح لافت.



وخلال جلسات اليوم الثالث كان «التمويل المضمن» هو الموضوع الرئيسي، وتناول المتحدثون تكامل حلول التكنولوجيا المالية في المواقع الإلكترونية والتطبيقات والعمليات التجارية الأخرى الخاصة بالمؤسسات المالية.



وشاركت مديحة ستار نائب الرئيس لقطاع التحول في شركة كريم، إلى جانب ارتيك تانيجا، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المدفوعات في بنك المشرق، ومحمد نانا، نائب الرئيس لشؤون الشراكات والتقنيات المالية لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، في جلسة نقاشية ناقشت قوة التطبيقات الفائقة والفرص التي توفرها ولماذا تقود منطقة الشرق الأوسط هذا الاتجاه، وناقشوا «تحول المدفوعات في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سريع النمو: مرحلة جديدة من تجارب العملاء المريحة والشخصية والبديهية وضمان الولاء».

وقال محمد نانا، نائب الرئيس لشؤون الشراكات والتقنيات المالية لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، «هناك الكثير من المساهمين في النظام البيئي المالي، إذ نشهد في وقتنا الحالي اليوم وجود شركات وأعمال تجارية متعددة القطاعات تركز على الاتصالات والتكنولوجيا المالية، وتجار التجزئة، والحكومات، وبدورنا نحاول العمل معهم على تعزيز قدراتهم خلال رحلتهم المالية، وذلك عبر تقنية واجهة برمجة التطبيقات (API)، والتي تعد الأولى من نوعها والتي تتيح للتطبيقات التواصل مع بعضها البعض برمجياً ما يسهل نقل البيانات»، وأضاف: «نعمل من خلال هذه التقنيات المتطورة بما فيها «ChatGPT» على إنشاء قاعدة بيانات GPT للمعاملات، ما يسهم في خلق تجارب مبتكرة، لا سيما وأننا سنحرص على توظيف خوارزميات معينة باستخدام الذكاء الاصطناعي لضمان توفير الخدمات بشكل مبتكر ومتطور».



وساعد «فينتك سيرج» في تسليط الضوء على الإمكانات التحويلية للتكنولوجيا المالية لتمويل الشركات الصغيرة، في الوقت الذي لا تزال فيه إمكانية الحصول على تمويل محدودة، ومحو الأمية المالية الرقمية يمثلان تحدياً كبيراً.

وعن الاستراتيجية والحوكمة العالمية، ناقش أكثر من متحدث يمثلون عدداً من الشركات الرائدة مثل KMPG – UAE, Paymob, Monz, Mastercard and Emirates NBD في جلسة عن «الشراكة بين التكنولوجيا المالية والبنوك لتعزيز نمو ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة»، حيث أشار روهيت جارج، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني، إلى أن التمويل لا يزال يشكل تحدياً رئيسياً للشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء كان ذلك في مرحلة البداية أو النمو أو التوسع.

هناك حاجة ملحة لتعزيز الوصول إلى الخدمات المصرفية للشركات الناشئة، وهذا يجب أن يتجاوز مجرد فتح حساب مصرفي، في حين أن الرقمنة يمكن أن تفتح المجال أمام الوصول إلى الخدمات، فإن الشركات ستجني أكبر فائدة من نظام يتضمن أيضًا استشارات على مستوى عال.



وفي إطار المشاركة في فعاليات «فينتك سيرج» وقعت «مزن» الرائدة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي، شراكة تاريخية مع «أسترا تك» (Astra Tech)، شركة التكنولوجيا الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتعزيز قدراتها على تحقيق هدف الأمان المالي والامتثال من خلال الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الأسواق المحلية والعالمية، وتعزيز مشهد الامتثال العام، والمزيد من السلامة والشفافية في العمليات المالية.

ومع حضور أكثر من ألف مستثمر، وأكثر من 100 جهة عارضة، و160 متحدثاً، يعد «فينتك سيرج» المنصة الرائدة التي تسلط الضوء على أبرز الابتكارات في قطاع التكنولوجيا المالية، والتي تجمع رواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين والمنظمين في مجال التكنولوجيا المالية.



