سياحة عجمان تستعرض مبادراتها ومعالمها على خريطة البيانات الرقمية في جيتكس 2023

تستعرض دائرة التنمية السياحية في عجمان مبادرات ريادية خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2023، الذي يقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي. تهدف هذه المبادرات التي تشمل عرض المنشآت الفندقية والمعالم السياحية على خريطة البيانات الرقمية وبيوت العطلات إلى مواكبة أحدث التطورات والابتكارات في قطاع السياحة، وتعزيز التواصل مع المشاركين في المعرض، وتبادل الخبرات والمعرفة مع المبتكرين والخبراء.

وأعرب الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة تنمية السياحة في عجمان، عن قوله: «تماشياً مع رؤية دولة الإمارات، تواصل السياحة في عجمان مسارها في رحلة تحوّل مليئة بالابتكار. تعكس هذه المبادرات الرائدة التفاني الذي نحمله في تحسين تجربة الزوار ورفع مستوى الخدمات الحكومية في إمارة عجمان. وتظهر المبادرات الابتكارية التزام عجمان الراسخ بدفع حدود التميز في مجال السياحة. هدفنا هو صياغة تجربة سلسة وشاملة للزوار، مع الالتزام بأعلى معايير تقديم الخدمات الحكومية».



وضمن جناح حكومة عجمان في المعرض، تم الكشف عن هذه المبادرات الرائدة بحضور محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان وعدد من مديري دوائر إمارة عجمان الحكومية.

وتحدث محمود خليل الهاشمي عن أهمية هذه الخدمات وتأثيرها على قطاع السياحة في إمارة عجمان، معبراً عن التزام الإمارة بالمشاركة في هذا الحدث الرائد والدور البارز الذي تلعبه في تعزيز الخدمات الحكومية بأحدث التقنيات وأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأشار الهاشمي إلى أن هذه المبادرات تعزز الجهود الحثيثة لتطوير القطاع السياحي في عجمان وتعكس التزام الإمارة بتحقيق تحول ذكي في مجال الخدمات الحكومية. وأضاف: «تهدف هذه المبادرات إلى تحسين جودة حياة المتعاملين وزوار الإمارة وتعزيز مستوى الخدمات الحكومية بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة».

ويمثل إطلاق مبادرة عرض المنشآت الفندقية والمعالم السياحية على خريطة البيانات الرقمية جزءاً من مسار صنع البيانات وتهدف إلى عرض المنشآت الفندقية والسياحية والمواقع السياحية في عجمان على خريطة رقمية باستخدام البيانات، بحيث يمكن للزوار الاستفادة من هذه الخدمة للتعرف على الأماكن السياحية والمنشآت الاستثنائية في الإمارة. ومن العناصر المهمة الأخرى مبادرة رسم الخرائط الرقمية للفنادق والمرافق السياحية، والتي توفر حلاً شاملاً لجميع احتياجاتك الثقافية والرياضية والمطاعم في عجمان.

يقوم نظامنا المتكامل بدمج المعلومات من مصادر مختلفة، مما يلغي الحاجة إلى البحث بشكل منفصل عبر مواقع الويب المختلفة. وتضمن هذه المبادرة إمكانية الوصول بسهولة إلى تفاصيل حول الفعاليات الثقافية والأنشطة الرياضية وخيارات تناول الطعام داخل الإمارة، وكلها تقع في مكان واحد.

سواء كنت تبحث عن مهرجانات ثقافية قادمة، أو أحداث رياضية، أو مجموعة متنوعة من خيارات المطاعم، توفر منصتنا واجهة سهلة الاستخدام تعزز تجربتك كزائر لعجمان. من خلال دمج المعلومات الثقافية والرياضية والمطاعم، نهدف إلى جعل التخطيط لرحلتك واستكشاف عجمان سلساً وممتعاً قدر الإمكان.

وقال محمد البلوشي، مستشار الأنظمة الرقمية في دائرة التنمية السياحية في عجمان: «تعكس هذه المبادرات المبتكرة التزام إمارة عجمان بتبني التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة الزائر وتبسيط العمليات الإدارية. ومن خلال هذا التوجه، تسهم عجمان في ترسيخ معيار جديد للخدمات السياحية في المنطقة. نحن نشهد تلاقياً ملحوظاً بين التكنولوجيا وقطاع السياحة من خلال هذه المبادرات. إنها شهادة على التزامنا بتقديم خدمات سلسة وتعزيز التحول الذكي في إمارة عجمان».



وتم إطلاق مبادرة بيوت العطلات مؤخراً، والآن يمكن لأصحاب العقارات والشركات التابعة التسجيل والاستفادة منها عبر موقع الخدمات الرقمية الخاص بدائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان: يوفر هذا الموقع الفرصة للمستخدمين لتقديم المستندات الضرورية والاطلاع على الإرشادات والإجراءات الشاملة.



وتهدف هذه الخدمة إلى تبسيط إدارة بيوت العطلات في إمارة عجمان، مما يؤدي إلى تعزيز المرونة ورضى العملاء. للاستفادة من هذه الخدمة، يتعين على المتقدمين زيارة موقع الخدمات الإلكترونية التابع لدائرة التنمية السياحية في عجمان، وتقديم المعلومات المطلوبة وتحميل المستندات الأساسية، وإتمام الدفعات المطلوبة. بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، سيتم إصدار التصريح الإلكتروني، الذي يجب عرضه بوضوح في وحدة الإقامة المعنية.

بهذه المبادرات الجديدة، تثبت إمارة عجمان مرة أخرى التزامها القوي بتحقيق التميز والابتكار في قطاع السياحة، وتعزز مكانتها كوجهة سياحية متقدمة في الإمارات العربية المتحدة. كما تمثل هذه الخدمات الجديدة خطوة مهمة نحو تطوير القطاع السياحي وتعزيز تجربة الزوار في إمارة عجمان.



