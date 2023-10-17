دل تكنولوجيز: الذكاء الاصطناعي التوليدي يغير شكل الاقتصاد والأعمال

أكد محمد أمين، النائب الأول لرئيس شركة «دِل تكنولوجيز» في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يغير في طبيعة المحتوى المتاح ويخلق محتوى جديداً من شأنه أن يجعل شكل الأعمال مختلفاً تماماً عن السابق، ويقود إلى تغيرات جوهرية في عدد العمالة ونوعيتها في مختلف القطاعات.

وأشار في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، خلال فعاليات معرض جيتكس 2023، إلى أن الحلول للعام الجاري تتركز بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي التوليدي، وكيف سيغير شكل الأعمال بشكل عام، وشكل اقتصادات المنطقة.

وأفاد بأن القرار حتى الآن كان بيد الإنسان بمساعدة الآلات، بينما في المستقبل سيكون القرار بيد الآلة وبإدارة الإنسان، مشيراً إلى أننا وصلنا إلى الثورة الثالثة في عالم الذكاء الصناعي، وستكون هناك ثورة رابعة وخامسة.

قال: «مشاركتنا في جيتكس فعالة؛ إذ يعتبر منصة مهمة لعرض الحلول التي تلقى قبولاً كبيراً من قبل المتعاملين».

وعن جهود دل في عالم الذكاء الاصطناعي أشار إلى أنهم يعملون في مجال البنية التحتية، وفي الحوسبة السحابية، لافتاً إلى أن الذكاء الاصطناعي يسهم في نقل المعلومات من المستخدم إلى مركز البيانات إلى السحابة، ومن ثم العكس.

وحول التواجد في السوق المحلي أكد أمين أهمية السوق الإماراتي بالنسبة لـ«دل»؛ إذ تعمل فيه الشركة منذ أكثر من 30 سنة، ويعتبر من أهم 3 أسواق في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بالنسبة للشركة، لافتاً إلى أنهم يستحوذون على نحو 44% من إجمالي السوق في حلول التخزين، ونحو 46% في الخوادم في الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لتقرير IDC للربع الثاني من عام 2023.