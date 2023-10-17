شراكة بين «الغرير للعقارات» و«سراج باور»

وقعت شركة «الغرير للعقارات» اتفاقية شراكة مدتها 21 عاماً مع شركة «سراج باور». ويهدف هذا التحالف الاستراتيجي طويل الأجل إلى تمكين «سراج باور» من تصميم وبناء وتشغيل وصيانة مشروع توليد الطاقة الشمسية في معرض «الغرير للعقارات» في القوز، لخفض انبعاثات الكربون ونفقات استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ.

يأتي هذا الإعلان انسجاماً مع أهداف الإمارات المرتبطة بالاستدامة، بينما تستعد الدولة خلال «عام الاستدامة» لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28)، بما يؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الأعمال في دعم أهداف الإمارات الطموحة لتحقيق التحوّل المنشود في قطاع الطاقة.

أقيم حفل توقيع الاتفاقية في يوم 17 أكتوبر في دبي، بحضور أنور أتاري، الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للعقارات السكنية والتجارية، ولوران لونجوي، الرئيس التنفيذي لشركة سراج باور.

وقال أنور أتاري، الرئيس التنفيذي لشركة «الغرير للعقارات»: يسرنا أن نعلن عن إطلاق هذه الشراكة البارزة مع «سراج باور» لمدة 21 عاماً، مؤكدين على التزامنا الراسخ بالاستدامة والحفاظ على البيئة. ولطالما حرصت شركة «الغرير للعقارات» على الالتزام بأهداف الإمارات المرتبطة بالاستدامة، انطلاقاً من إيماننا بأنّ بناء مستقبل مزدهر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية البيئة. ويُعدّ هذا التعاون بمثابة خطوة رئيسية في مسيرتنا الطموحة نحو تحقيق الحياد الكربوني وتعزيز الكفاءة في استهلاك الطاقة.

من جانبه، قال لوران لونجوي، الرئيس التنفيذي لشركة «سراج باور»: يسعدنا أن نتعاون مع «الغرير للعقارات» لتنفيذ هذا المشروع المبتكر. إننا نؤمن في «سراج باور» بأن التميز في قطاع الطاقة المتجددة لا ينحصر بالابتكارات التكنولوجية فحسب، بل يرتبط أيضاً بالأثر الإيجابي المستدام الذي تعود به أعمالنا على المجتمعات المحلية. وتعد هذه الشراكة خير دليل على التزامنا المشترك تجاه بناء قطاع طاقة نظيف ومستدام في الإمارات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة لتوليد الطاقة الشمسية تسهم بشكل ملحوظ في دعم استراتيجية تنويع مصادر الطاقة في الإمارات، انسجاماً مع رؤية الدولة لتحقيق الحياد المناخي من خلال إنتاج 50% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، حيث تأتي نسبة 44% منها من مصادر الطاقة المتجدّدة و6% منها من الطاقة النووية.



