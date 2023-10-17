خبراء: الإمارات رسخت مكانتها العالمية في التحول الرقمي

أكد خبراء تقنيون أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها العالمية في التحول الرقمي، مشيرين إلى تبنيها أحدث التقنيات في الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين والعملات الرقمية.

وقال جميل أبو عقل، رئيس هندسة النظم في «مانديانت غوغل كلاود» الشرق الأوسط وأفريقيا والمناطق الناشئة: إن دولة الإمارات أثبتت منذ سنوات أنها ماضية في طريق الريادة العالمية في التحول الرقمي، حيث حرصت على اجتذاب كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي والذي توليه الدولة اهتماماً خاصاً.

وأشار إلى أن الإمارات ركزت بموازاة ذلك على أهمية الأمن السيبراني طوال رحلة التحول الرقمي التي شهدتها البلاد.

وحول المشاركة في «جيتكس» هذا العام، قال: تهدف «مانديانت» إلى زيادة الوعي بأهمية الاستعداد وعدم انتظار وقوع حادث أمني لاختبار مدى جاهزية واستعداد الفريق الأمني. من خلال تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تتمكن الشركات من تمكين اكتشاف التهديدات والاستجابة لها بشكل أسرع.

من جانبه، قال محمد الزواري، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في شركة «سنوفليك»: لقد أصبح التحول من اقتصاد النفط إلى اقتصاد البيانات اليوم ركيزة أساسية للبقاء في السوق. تشهد المنطقة بأكملها طلباً كبيراً ومتزايداً على اعتماد الحوسبة السحابية والبيانات والاستراتيجيات التابعة لها، مع تصدّر الإمارات في القطاعات التقنية.

وأشار إلى أن الشركات تحتاج إلى حلول متقدمة ومتطورة لإدارة كميات كبيرة من البيانات لتتمكن من اتخاذ قرارات دقيقة في الوقت الفعلي تقريباً. وتُعد إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة خطوة كبيرة إلى الأمام فيما يتعلق بالإنتاجية، فهي تمكّن الشركات من أتمتة المهام واستنباط الرؤى من البيانات بصورة سريعة للمطورين وغيرهم. وأكد أن «جيتكس» يعتبر الأهم عالمياً لكونه أكبر تجمع تقني والمنصة المثالية لتسليط الضوء على هذا الأمر وأهميته.

من ناحيته، قال إبراهيم إمام، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «بلانرادار»: تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 68 % من سكان العالم سيقيمون في بيئات حضرية بحلول عام 2050، مما يعني المزيد من الاستثمارات في قطاعات البناء والتشييد، وفي ظل التطور المستمر للتكنولوجيا والتحول الرقمي في الإمارات والتوجه نحو تعزيز الاستدامة، سنشهد المزيد من استخدام التقنيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي في قطاع البناء، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق ممارسات المباني الخضراء والاستدامة.

وأضاف: يتعين على شركات البناء الحصول على ميزة تنافسية لتحقيق أرباح في ظل المنافسة القوية في قطاع البناء، وقد أثبتت السنوات الماضية أن شركات البناء التي اعتمدت على الابتكار وتبني التقنيات الرقمية هي التي أمكنها الاستجابة بسرعة وبقوة عند الخروج من فترات الركود وتحقيق الأرباح، ومن المرجح أن يشهد قطاع البناء طفرة في اعتماد التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في عمليات البناء، مثل المراقبة عن بعد، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستخدام التحليلات التنبؤية، والحوسبة السحابية، وغيرها، والتي من شأنها تحسين الكفاءة الإنتاجية، وخفض تكاليف مشاريع البناء وإنجازها بشكلٍ أسرع وجودة أعلى، بالإضافة إلى تعزيز السلامة في مواقع البناء، والحد من الآثار البيئية لها.

بدوره، قال كمال الرقاد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «ريموت باس»: نحن سعداء بالمشاركة في معرض «إكسباند نورث ستار 2023»، إحدى أكبر الفعاليات في العالم للشركات الناشئة. إنها فرصة للتواصل مع قادة التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم ومشاهدة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم. نتطلع إلى دعم الشركات، على المستويين العالمي والإقليمي، لبناء فرق عمل بمستوى عالمي.

من جهته، قال إسلام عبد الكريم، مدير عام شركة «يانغو» في دول مجلس التعاون الخليجي: في «يانغو» تدفعنا روح الابتكار للتوسع في هذه البيئة الديناميكية للأعمال في دبي المعروفة بتركيزها الكبير على الابتكار والتي أثبتت مكانتها كمركز حيوي للنمو التكنولوجي والابتكار لأكثر من عقدين من الزمن. كما نقوم بالتوسع داخل الإمارات، حيث نركز على تصميم حلولنا الرائدة لخدمات نقل الركاب لتلبية الاحتياجات المتميزة للإمارات، كما حرصنا على عقد شراكات استراتيجية قوية مع الهيئات المسؤولة وفقاً لمتطلبات اللوائح والتنظيمات المحلية في البلاد.



