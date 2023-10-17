الإمارات سباقة ببحث سبل تنظيم وتدقيق أنظمة الذكاء الاصطناعي



تضمنت أجندة أعمال اليوم الثالث من معرض «إكسباند نورث ستار» - الذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي وينظمه مركز دبي التجاري العالمي - جلسة نقاشية مهمة بعنوان «قادة التغيير من خلال عدسة الذكاء الاصطناعي»، وناقش المشاركون فيها التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي والحاجة إلى تنظيمه، حيث يفرض التطور السريع لقطاع الذكاء الاصطناعي تحديات حقيقية أمام الهيئات التنظيمية في سعيها لتعزيز ثقة الجمهور بهذه التكنولوجيا من جهة وتشجيع الابتكار وحفز القدرة التنافسية لقطاعاتها المحلية من جهة ثانية.



وكشف معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد ورئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامجاً بالشراكة مع جامعة أكسفورد لتثقيف الموظفين الحكوميين حول سبل تنظيم الذكاء الاصطناعي، وكيفية تدقيق أنظمته، واستكشاف حالات الاستخدام ذات الصلة.

وقال معالي العلماء إنه يجب تكييف أنظمة الذكاء الاصطناعي وفقاً لظروف الدول، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه الولايات المتحدة تختلف عن تلك التي تواجه الإمارات أو اليابان أو الصين أو انجلترا. ولمنع التكنولوجيا من إلحاق الضرر بالبشر، يجب على العالم أن يتفق على خط أساس تنظيمي يتم الاستناد إليه في سن التشريعات وتنفيذها.

ومن بين المتحدثين الآخرين في الجلسة محمد جوليد، نائب رئيس الصناعات في مؤسسة التمويل الدولية، الولايات المتحدة؛ وعماد مشتاق، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «ستيبلتي إيه آي»، المملكة المتحدة. وأكد المشاركون في الجلسة النقاشية على القوة الهائلة للذكاء الاصطناعي والحاجة الماسة إلى تنظيمه، وأقروا في الوقت نفسه بقدرة هذه التكنولوجيا على تغيير العالم والارتقاء به. وبحث المتحدثون كيف يمكن لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي المختلفة أن تحسّن قدرات الشركات الصغيرة والدول النامية.

رحلة المؤسسين في ريادة الأعمال



تعتبر قصص نجاح الشركات الناشئة من أهم المواضيع التي يتناولها الإعلام في مجالي الأعمال والتكنولوجيا. لكن التقارير الإعلامية البراقة عادة ما تغفل الرحلة المضنية التي سلكتها هذه الشركات لبلوغ هدفها؛ فرواد الأعمال يحتاجون إلى امتلاك العزيمة والصبر والمثابرة للتغلب على العقبات وحالات الفشل. والشركات الناشئة ليست للجميع، وإنما لأولئك الذين يجرؤون على تحدي الوضع الراهن وخلق شيء جديد.

واستضاف معرض «إكسباند نورث ستار» جلسة نقاشية شفافة ومميزة للغاية هدفها تحدي الروايات التقليدية التي تغلف شركات اليونيكورن (الشركات المليارية). وشارك في الجلسة متحدثون بارزون من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم روهيت تشينامانيني، مؤسس «داروين بوكس»؛ ورامكانت شارما، مؤسس «ليفسبيس»؛ وسيباستيان بورجيت، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في «ذا ساند بوكس»، والدكتور ميلكايل فاردانيان، المؤسس المشارك ورئيس قسم المشتريات في «بيسكارت»؛ ودان ويستغارث، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات لدى «ديل» (Deel)، وميلفين لوبيجا، المؤسس والمدير لشركة Go1. وأدار الجلسة نيك واتسون، الرئيس التنفيذي لشركة «يودرايف».

وتناول المشاركون خلال المناقشة الانتصارات والتحديات المتعلقة بتأسيس وتوسيع الأعمال التجارية، وأهمية التقييم الصحيح للشركات الناشئة وتأثرها بأنشطة العملاء وعوامل السوق الخارجية. وناقش المشاركون العديد من العقبات التي تواجه الشركات الناشئة، بما في ذلك ساعات الدوام الطويلة وضغوط العمل الشاقة التي يؤثر سلباً على رفاه المؤسسين والموظفين. وتحدث المشاركون كذلك عن الاضطرابات المؤسسية والشخصية المترافقة مع توسيع أعمالهم، الأمر الذي يتطلب ابتكاراً مستمراً لضمان استدامة النمو.

قصة نجاح مؤثرة

رغم تعدادها السكاني الكبير وتاريخها الحافل بريادة الأعمال ودعم القطاعين العام والخاص لرواد الأعمال، لم يسبق للمشهد التكنولوجي في القارة الآسيوية أن كان بمثل هذه الحيوية والازدهار. ووفقاً لتقرير صادر عن شركة «مايكروسوفت»، من المتوقع أن تصل قيمة اقتصاد الإنترنت في جنوب شرق آسيا إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2025.

ومن المواضيع التي ركز عليها «إكسباند نورث ستار» في يومه الثالث كان منطقة آسيا، حيث استضاف جلسة نقاشية مميزة بعنوان «استكشاف منظومات عمل الأسواق الناشئة» بضيافة آبي أجينا، أحد كبار مذيعي ومنتجي قناة «سي إن بي سي أفريقيا». وناقش المشاركون التدابير اللازمة لدفع عجلة النمو المستقبلي في مجال الشركات الناشئة عبر المنطقة، فضلاً عن تحليل دور الشراكات المتنامية بين القطاعين العام والخاص بقيادة نمو الجيل التالي من الشركات الناشئة.

ومن بين المتحدثين في هذه الجلسة أشوك كوريان، برامج تطوير الأعمال ودورة حياة الشركات الناشئة في حاضنة كيرالا للشركات الناشئة (Kerala Startup Mission)؛ وإيهانثا سيريسينا، الرئيس التنفيذي لشركة KBSL، سريلانكا؛ ونعيم زمندار، مؤسس شركة «نيم» (Neem)، باكستان؛ ورضوان الحق جامي، رئيس الاستراتيجية التجارية بوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بنغلادش.

وأشار المتحدثون في الجلسة إلى أن التحديات التي تواجه الدول الآسيوية توفر في الوقت ذاته فرصاً هائلة؛ ولا سيما في مجالات التعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات التي تنطوي على أهداف غنية للتحول. وتتبنى الهيئات الحكومية في القارة الآسيوية تقنيات ثورية جديدة، وبعضها من تطوير الشركات الناشئة. وأشاد المتحدثون في ختام الجلسة بمنظمي «إكسباند نورث ستار» لما له من دور محوري في استكشاف الأسواق الدولية.