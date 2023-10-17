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طريقة جديدة لإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية

10/17/2023 3:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توصّل باحثون إلى طريقة جديدة ومجدية لإعادة تدوير المعادن من بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة، باستخدام حمض الأكساليك، وهو حمض عضوي في النباتات.

الطريقة التي توصّل إليها الباحثون في جامعة تشالمرز للتكنولوجيا السويدية، تسمح باستعادة 100% من الألمنيوم و98% من الليثيوم في بطاريات السيارات الكهربائية، مع تقليل فقدان المواد الخام القيمة مثل النيكل والكوبالت والمنجنيز؛ ما يلغي الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية باهظة الثمن، أو ضارّة.

وتنبع أهمية هذه الطريقة في عدم التوصل حتى اليوم، لظروف مناسبة تماماً لفصل الليثيوم باستخدام حمض الأكساليك، والألمنيوم، وخاصّة أنَّ جميع البطاريات تحتوي على الألمنيوم، فالعالم بحاجة لإزالتها من دون فقدان المعادن الأخرى، كالنيكل والكوبالت والمنجنيز، وتسمح هذه الطريقة المبتكرة بتقديم بدائل جديدة لإعادة التدوير، والإسهام في حلِّ المشكلات التي تعوق التنمية.


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