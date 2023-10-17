وزيرة خارجية كندا تطالب رعايا بلادها بمغادرة لبنان الآن

وزيرة خارجية كندا تطالب رعايا بلادها بمغادرة لبنان الآن
التاريخ
10/17/2023 3:00:19 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
طالبت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، موطني بلادها بمغادرة لنان حالاً.
وقالت جولي للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن الوقت قد حان للمواطنين الكنديين لمغادرة لبنان الآن، بينما لا تزال الرحلات الجوية التجارية متاحة.
MENAFN17102023000110011019ID1107259829
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.