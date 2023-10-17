ساعات قبل نفاد الوقود تماماً.. مستشفيات غزة تدخل مرحلة الانهيار

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، أن المستشفيات في القطاع "دخلت مرحلة الانهيار الفعلي بسبب انقطاع الكهرباء وشح الوقود".

ووجهت الوزارة "نداء استغاثة عاجل لكل أصحاب محطات الوقود وكل من يتوفر لديه أي لتر من السولار بالتواصل الفوري معها من أجل إنقاذ حياة الجرحى والمرضى".

فيما صرح مسؤول الهندسة والصيانة في الوزارة مازن العرايفي بأنه تم وقف العديد من الخدمات نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفيات وأن رصيد الوقود لتشغيل المولدات يقارب على الانتهاء ما ينذر بـ"كارثة".

وتشهد غزة انقطاعاً كاملاً للكهرباء لليوم السادس على التوالي. وأصبحت المستشفيات على شفا الانهيار، حيث تم استنفاد احتياطيات الوقود المستخدمة لتشغيل المولدات الاحتياطية بالكامل تقريبًا، ما يعرض حياة الآلاف من المرضى للخطر.

ويعمل 20 مستشفى حكوميًا ومنظمات غير حكومية من أصل 23 مستشفى بشكل جزئي ويستمر في علاج ما متوسطه ألف جريح يوميًا، وهو ما يتجاوز طاقتهم بكثير.

ومن غير المتوقع أن يستمر احتياطي الوقود في المستشفيات لأكثر من بضع ساعات. ولذلك، قامت بعض المستشفيات بتخفيض الخدمات الأساسية، مثل غسيل الكلى، لتظل عاملة.

ونظرًا لانهيار جميع خدمات المياه والصرف الصحي في غزة تقريبًا، ذكرت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التي تقودها منظمة الأمم المتحدة للطفولة"اليونيسيف" أن السكان "معرضون لخطر الموت الوشيك أو تفشي الأمراض المعدية إذا لم يتم السماح للمياه والوقود على الفور بدخول القطاع.

ومن شأن إغلاق المولدات الاحتياطية أن يعرض حياة الآلاف من المرضى لخطر مباشر.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن "المستشفيات في غزة تواجه خطر التحول إلى مشارح من دون كهرباء".

وقتل أكثر من 2900 فلسطيني بما يتجاوز إجمالي عدد القتلى خلال تصعيد عام 2014، والذي استمر لأكثر من 50 يومًا (2251 قتيلًا فلسطينيًا). وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قتلت 47 عائلة بأكملها، أي ما يعادل نحو 500 شخص.

إضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن مئات الأفراد ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض، ما يثير مخاوف إنسانية وبيئية، بما في ذلك ما يتعلق بتحلل الجثث تحت المباني المنهارة.