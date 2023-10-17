معاهدة حظر التجارب النووية.. روسيا تقترب خطوة إضافية من الانسحاب

صوّت النواب الروس "الثلاثاء" لصالح انسحاب موسكو من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وهي خطوة إضافية في اتجاه التخلي عن اتفاق تاريخي يحظر تجارب الأسلحة النووية.

ويأتي ذلك بعدما قال الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق من الشهر الجاري إنه "ليس مستعداً للقول" ما إذا كانت روسيا ستجري تجارب نووية حية.

ووافق النواب في مجلس الدوما بالإجماع على مشروع قانون إلغاء المصادقة في قراءته الأولى.

وسيصبح بإمكان بوتين أن يوقّع مشروع القانون لإقراره بعد أن يجتاز ثلاث قراءات في مجلس النواب والحصول على موافقة مجلس الاتحاد، علما أن هذا يعد إجراء شكليا إلى حد كبير.

وتهدف معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 إلى حظر كل التجارب النووية، لكنها لم تُطبّق بعد نظرا إلى عدم انضمام عدد من الدول الرئيسية إليها.

ووقّعت كل من روسيا والولايات المتحدة المعاهدة عام 1996، لكن في الوقت الذي صادقت موسكو عليها عام 2000، لم تتخذ واشنطن تلك الخطوة.

وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين قبيل التصويت "انتظرنا مصادقة الولايات المتحدة على هذه المعاهدة 23 عاما".

وأضاف "لكن واشنطن، بسبب معاييرها المزدوجة وموقفها غير المسؤول تجاه قضايا الأمن العالمي، لم تفعل ذلك".







