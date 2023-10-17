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سلطان عمان يستقبل عبدالله بن زايد والوزراء المشاركين في الاجتماع الاستثنائي الخليجي

10/17/2023 3:00:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الاستثنائي لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية على المستوى الوزاري بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقد نقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لجلالته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لسلطنة عمان وشعبها بالرخاء والازدهار.

فيما حمل جلالته سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث الجارية في المنطقة، وأكد السلطان هيثم بن طارق أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد والعنف وتوفير الحماية للمدنيين.

كما تطرق اللقاء إلى مسيرة العمل الخليجي المشترك والتعاون والتنسيق المثمر بين دوله وسبل تعزيزه بما يعود بالخير على شعوب دول مجلس التعاون الخليجي.

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