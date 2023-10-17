في أول لقاء مع زعيم بالاتحاد الأوروبي.. بوتين يلتقي رئيس الوزراء المجري



أجرى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، محادثات، اليوم "الثلاثاء"، مع فلاديمير بوتين، ليصبح أول زعيم لدولة عضو بالاتحاد الأوروبي يلتقي شخصيا الرئيس الروسي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

والتقى الزعيمان في بيكين قبل منتدى دولي الحزام والطريق، ومثل اجتماعهما الذي ركز على مسألة حصول المجر على إمدادات الطاقة الروسية، نهاية لنحو 20 شهراً، تجنب خلالها القادة الغربيون الاتصال ببوتين على خلفية حرب أوكرانيا.

و قال أوربان لبوتين إن: "المجر لم ترغب مطلقاً في مواجهة روسيا، المجر كانت دائما حريصة على توسيع الاتصالات".

وأضاف أن العلاقات الثنائية بين البلدين تضررت بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو.

وأربك موقف المجر من الحرب شركائها الأوروبيين، وقاد إلى مأزق في مسألة تقديم المساعدات المالية والعسكرية لكييف.

ورفض أوربان تزويد أوكرانيا بالأسلحة ولم يسمح بمرورها عبر الحدود المجرية الأوكرانية.

كما هدد باستخدام حق النقض ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو، على الرغم من أنه صوت دائما لصالحها في نهاية المطاف.

يبدو أن اجتماع أوربان مع بوتين كان بمثابة منحة للرئيس الروسي الذي قد يشير إليه على باعتباره علامة على تعثر الوحدة في الاتحاد الأوروبي بشأن دعمه لأوكرانيا وإدانته لروسيا بسبب الحرب.

وقال بوتين إنه في حين أن فرص الحفاظ على العلاقات مع بعض الدول "محدودة في الوضع الجيوسياسي الحالي، إلا أنه من دواعي الارتياح أننا تمكنا من الحفاظ على العلاقات وتطويرها مع العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك المجر".

وتسببت بودابست في عرقلة حزمة مساعدات عسكرية من الاتحاد الأوروبي لكييف بقيمة 526 مليون دولار منذ مايو، وقالت إنها ستواصل القيام بذلك حتى تحصل على تنازلات من كييف فيما يتعلق بإدراج أحد البنوك المجرية كراع دولي للحرب.

قال أوربان الزعيم الشعبوي اليميني الذي انتقد مراراً العقوبات الغربية ضد روسيا، إن بلاده ظلت حريصة على الحفاظ على العلاقات مع موسكو التي تعتمد عليها المجر بشكل كبير في الحصول على الغاز الطبيعي والنفط والوقود النووي.