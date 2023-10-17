مقتل وإصابة 500 في ضربة جوية إسرائيلية على مستشفى بغزة



قال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم "الثلاثاء"، إن 500 على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح في ضربة جوية إسرائيلية على المستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة.

وأفادت الوزارة في بيان بسقوط "200 إلى 300 قتيل من النازحين الذين قصفهم الاحتلال في ساحة المستشفى" في وسط قطاع غزة، مشيرة أن إلى هناك "مئات تحت الأنقاض.

من جانبه، ندد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان بـ"جريمة حرب جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة".

وأشار إلى أن "المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات".

ولا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة.





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