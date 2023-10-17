3 آلاف شهيد فلسطيني في غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الحادي عشر على قطاع غزة، إلى 3 آلاف شهيد، فيما بلغ عدد الإصابات 12500، بحسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة الفلسطينية مساء الثلاثاء.

‏‎وأشارت وزارة الصحة إلى أن هذه "الحصيلة حسب ما وصل إلى المشافي".

وتقول وزارة الصحة، إن هذا العدد من الشهداء "غير نهائي" نظرا لوجود "مجموعة من الشهداء والجرحى تحت الركام، ولا توجد آليات لإخراجهم".

وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد 61 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 1250 آخرين برصاص إسرائيلي، وفق وزارة الصحة.