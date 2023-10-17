3 آلاف شهيد فلسطيني في غزة

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- Khaberni) خبرني - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الحادي عشر على قطاع غزة، إلى 3 آلاف شهيد، فيما بلغ عدد الإصابات 12500، بحسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة الفلسطينية مساء الثلاثاء.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن هذه "الحصيلة حسب ما وصل إلى المشافي".
وتقول وزارة الصحة، إن هذا العدد من الشهداء "غير نهائي" نظرا لوجود "مجموعة من الشهداء والجرحى تحت الركام، ولا توجد آليات لإخراجهم".
وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد 61 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 1250 آخرين برصاص إسرائيلي، وفق وزارة الصحة.
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