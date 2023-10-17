وزير خارجية فلسطين: منع دخول المُساعدات لقطاع غزة يعني كارثة إنسانية

MENAFN - Youm7) أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم السماح بدخول المساعدات الطبية إلى قطاع غزة خطيرة جدًا وتعني حدوث كارثة إنسانية، وقال إن القيادة الإسرائيلية تقوم بتدمير الاستقرار في الشرق الأوسط، والفلسطينيون هم من يدفعون الثمن.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير الفلسطيني مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين تسنغ جيشن، لبحث التطورات الخطيرة والمستمرة في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ11 على التوالي.





وأكد المالكي -خلال اللقاء الذي عُقد بمقر الوزارة برام الله- أن ما يحدث هناك من قتل وتدمير وتهجير يمكن تصنيفه كإبادة جماعية وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وآخرها استشهاد أكثر من 80 مدنيا فلسطينيا جنوب قطاع غزة منذ صباح اليوم.



وأشار إلى أنه في الوقت الذي تدعو فيه إسرائيل المدنيين إلى اللجوء من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، لا تزال تقصف الجنوب وتستهدف الفلسطينيين في محاولة لتهجيرهم وخلق نكبة جديدة.



وثمن المالكي موقف الصين الدائم والثابت في دعم دولة فلسطين، وسعيها المستمر في المحافل الدولية إلى دعم إقامة الدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مؤكدا تقديره وأهمية التصريحات الصادرة من الجانب الصيني، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.



وأكد أن الأولوية الآن هي وقف العدوان الإسرائيلي وإنقاذ الفلسطينيين المدنيين العزل، وتوفير ممر آمن لإدخال المستلزمات والفرق الطبية، خصوصا مع استهداف الاحتلال للطواقم الطبية والمستشفيات، ما أدى إلى استشهاد العديد منهم، وعدم مقدرة الطواقم على استيعاب الأعداد الكبيرة من الجرحى، وشدد على ضرورة الضغط على المجتمع الدولي والولايات المتحدة لإقناع إسرائيل والضغط عليها لإعادة توفير المياه والكهرباء والوقود لأهل غزة.



بدوره، قدم تسنغ جيشن تعازي الصين الحارة لدولة فلسطين وكل الأبرياء المدنيين الذين راحوا ضحية العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدا موقف بلاده الدائم والثابت في دعم العدالة والسلام والقانون الدولي، ودعم مبدأ حل الدولتين.



وأكد ضرورة تهدئة الوضع وضمان سلامة المدنيين في قطاع غزة، مضيفا أن السلاح لن يحل أي مشكلة.



وأعلن السفير جيشن نيابة عن الحكومة الصينية عن تقديم مساعدة عاجلة وفورية لدعم الفلسطينيين المدنيين في القطاع بقيمة مليون دولار أمريكي، ودعم مالي طارئ بقيمة مليون دولار إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، استجابة للاحتياجات الطارئة للوكالة في غزة.