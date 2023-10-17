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متحدث حكومة فلسطين متأثرا: ما يحدث بمستشفى المعمدانى إبادة جماعية ومشهد إجرامى

10/17/2023 2:34:30 PM
(MENAFN- Youm7) قال إبراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، وهو متأثرا على الهواء، إن ما يحدث في غزة محرقة وإبادة جماعية، وتعجز الكلمات عن وصف هذا المشهد الإجرامى، موضحا أنه تتوزع الأشلاء في الطرقات وتحت أدراج مستشفى المعمداني وفي الشوارع على ال أسفلـ دماء الأطفال والآباء والأمهات والأجداد والجدات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي أسامة كمال، أن غزة تغرق في دمائها وتمشي نازفة الجرح تحمل أوجاعها وتضمد جراحها في هذا الأثناء وتجمع أشلاء أطفالها، وتوارى تحت الثرى شهدائها.

وتابع: لا أستطيع أن أصف هذا المشهد بينما يأتي الرئيس الأمريكي وتسبقه مشاهد المجازر، فليس اليوم فقط، بل منذ 11 يوما في متوالية الدم التي تتنقل من مكان إلى مكان، وترتفع الأرقام بمتوالية هندسية تفجع القلوب وتهز النفس من أقطارها، بينما يقف الغزيون في الطابور، بملابس النوم يأخذوا دورهم على الموقدة التي ينصبها لهم من يتفننون في فنون الإبادة الجماعية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني إلى 800 شهيد، وعشرات المصابين من المدنيين غالبيتهم نساء وأطفال.
وتابعت الصحة الفلسطينية في غزة: المستشفى كان يحتمي به آلاف النازحين الذين هجرهم الاحتلال قسراً من بيوتهم.





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