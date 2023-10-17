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مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية: إسرائيل تلقي ألف طن متفجرات على غزة يومياً

10/17/2023 2:34:30 PM
(MENAFN- Youm7) قال السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن إسرائيل تلقي ألف طن متفجرات على غزة يومياً، مضيفا أنه نتطلع لمصر أن تمارس دورها الدائم من أجل وقف الصراع الدائر بين قوات الاحتلال وأهالي غزة والتهدئة داخل الأراضي الفلسطينية.



وأضاف السفير مهند العكلوك خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن إسرائيل تمارس كل الجرائم في حق الإنسانية بمنعها للكهرباء والمياه والغذاء عن الشعب الفلسطيني، مضيفا أنه نامل أن يتحرك العالم لمحاسبة المجرم.



وأوضح أن الكثير من المساعدات في العريش تنتظر دخولها غزة، مضيفا أن هناك استهداف لمعبر رفح من قبل العدوان لعدم دخول المساعدات إلى غزة.












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