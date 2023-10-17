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حصول هيئة الدواء المصرية على عضوية المنتدى الدولى لمنظمى المستلزمات الطبية IMDRF

10/17/2023 2:34:28 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت هيئة الدواء المصرية أنها قد حصلت على عضوية المنتدى الدولي لمنظمى المستلزمات الطبية (IMDRF)، وبذلك تصبح مصر الدولة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط والثانية أفريقياً التي تحصل على هذه العضوية.



وأوضحت الهيئة أن الحصول على العضوية جاء بعد استيفاء جميع متطلبات التقدم للعضوية، والتي تبرز توافق الإطار الرقابي والقواعد والإجراءات المعمول بها بمصر فيما يخص المستلزمات الطبية مع القواعد العالمية المعتمدة من المنتدى الدولي لمنظمي المستلزمات الطبية، حيث تم التصويت من قبل إدارة المنتدى على قبول مصر ممثلة في هيئة الدواء المصرية كعضو منتسب في فعاليات المنتدى الدولي لمنظمي المستلزمات الطبية (IMDRF) في نسخته الرابعة والعشرين التي عقدت بببرلين - ألمانيا.



وأشارت إلى أن الحصول على هذه العضوية يمثل نقطة تحول مهمة نحو تحقيق التطور والابتكار في مجال تنظيم المستلزمات الطبية، وتعزز من دورها الريادي في القطاع الدوائي والصحي بالمنطقة العربية والأفريقية، كما تمكن تلك العضوية الهيئة من تمثيل مصر في مجموعات العمل الفنية التي من شأنها دراسة الموضوعات المهمة، وصياغة المعايير العالمية في أحدث مجالات المستلزمات الطبية.



جدير بالذكر أن المنتدى الدولي لمنظمي المستلزمات الطبية
(IMDRF) يعد أكبر تجمع للسلطات التنظيمية في المجال الرقابة على المستلزمات الطبية، وعلى رأسها السلطات التنظيمية لدول الإتحاد الأوروبي، وهيئة الدواء والغذاء الأمريكية (FDA)، و وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة (MHRA)، ووكالة الأدوية والمستلزمات الطبية في اليابان (PMDA)، بالإضافة إلى السلطات التنظيمية في دول أخرى كثيرة مثل أستراليا وكندا والبرازيل ، ويهدف المنتدى إلى تسريع التنسيق والتقارب للقواعد الدولية المنظمة للمستلزمات الطبية؛ لإتاحة وجود نموذج تنظيمي فعال للمستلزمات الطبية؛ يستجيب للتحديات الناشئة؛ مما يسهم في تعزيز الصحة والسلامة.



تجدر الإشارة إلي أن تلك الخطوة تعكس نجاح هيئة الدواء المصرية في دعم الصناعة المحلية، وتعزيز الثقة في المنتجات المصرية على الساحة الدولية، وأن هذا القبول من قبل المنتدى الدولي تقديرا لدور هيئة الدواء المصرية في تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في صناعة المستلزمات الطبية، وامتثالها للمعايير العالمية.
















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