جهاز شئون البيئة يشارك بجلسة العمل نحو النمو الأخضر مع البنك الدولى وكوريا

شارك الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة فى جلسة العمل نحو

النمو الأخضر

بين البنك الدولى وكوريا ومصر، ضمن فعاليات أيام كوريا للابتكار الأخضر 2023، كمنصة للتعرف على الحلول المتطورة وتعزيز الشراكات، والذى ينفذه البنك الدولى بهدف تبادل المعرفة حول النمو الأخضر، بتمويل من الصندوق الاستئمانى الكورى للنمو الأخضر (KGGTF)، لتعزيز تبادل النهج المبتكرة للتنمية المستدامة، وجذب الخبراء العالميين فى النمو الأخضر وتغير المناخ والاستدامة، حيث يقام الحدث فى مصر فى الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2023 تحت شعار "رفع مستوى آثار النمو الأخضر"، وذلك بمشاركة ريتشارد دامانيا كبير اقتصاديين بقطاع التنمية المستدامة بالبنك الدولى، وسونج وكيم من البعثة الرئاسية الكورية للحياد الكربونى والنمو الأخضر.







وأكد الدكتور على أبو سنة، على أهمية النمو الأخضر خاصة فى السنوات الأخيرة التى سعت فيها مصر لدمج معايير الاستدامة فى السياسات، وكان وضع معايير الاستدامة البيئية جزء من عملية التنمية، لضمان صون الموارد الطبيعية، من خلال تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية، فالبيئة تؤثر على مختلف النواحى كالاقتصاد والصحة والصناعة، خاصة فى ظل المعايير العالمية الحالية التى تتطلب مراعاة المعايير البيئية، بما يؤثر على التنافسية.







واستعرض أبو سنة، بعض خطوات مصر والسياسات التى وضعتها لتحقيق النمو الأخضر، ومنها اصدار مجلس الوزراء معايير الاستدامة البيئية بالتعاون بين وزارتى التخطيط والبيئة، واعلان هدف تخضير الموازنة العامة بحلول 2030، وهو التزام مهم للحكومة المصرية، وايضا إصدار اول سندات خضراء فى الشرق الأوسط بقيمة 750 مليون دولار، والتى تعد الأولى من نوعها فى المنطقة، وخلال الإعداد لمؤتمر المناخ COP 27 أعلنت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتم ترجمتها إلى خطة استثمارية ضمت 40 مشروع تم تلخيصها إلى 9 مشروعات ذات اولوية قصوى للتنفيذ تحت مظلة "نوفي" لرابطة الغذاء والماء والطاقة، والتى تقوم على استخدام الطاقة المتجددة لتحلية المياه لتوفير الأمن الغذائى، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركاء.





وأضاف رئيس الجهاز، أن مصر ايضا قامت بتحديث خطة مساهماتها الوطنية المحددة، وتتضمن العمل على تقليل انبعاثات الكربون من 3 قطاعات رئيسية، وتم تحديثها مرة اخرى مؤخرا لزيادة الطموح بتحقيق نسبة 42%؜ طاقة متجددة فى خليط الطاقة بحلول 2030 بدلا من 2035.







وأشار أبو سنة، إلى أن مشروعات كفاءة استهلاك الطاقة فى القطاع الصناعى من النماذج الجيدة التى تعكس التغير المحقق فى النظرة إلى البيئة، ومدى الربحية المحققة لجميع الاطراف من تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة سواء فى جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيات، مما عزز قدرة الدولة على التصدير للدول الأخرى، وانعكس على البيئة بتقليل ما يقرب من مليون طن من ثانى اكسيد الكربون، حيث اعتمد على تحفيز الصناعة على تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة من خلال تقديم الدلائل على العوائد المحققة من اتباع الممارسات الصديقة للبيئة، والقدرة التنافسية للمنتج المصرى وتعزيز التصدير للخارج.





وأكد أبو سنة، على أهمية تسخير العلم والمعرفة فى المساعدة على تخطى التحديات، وهذا يمكن أن يكون أحد مجالات التعاون بين الحكومة المصرية والكورية من خلال الصندوق الاستئمانى الكورى للنمو الأخضر بتقديم الدعم الفنى والتكنولوجى، كما أعرب عن تطلعه لتوسيع قاعدة التعاون فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولى 2023 /2027، بتنفيذ العديد من النماذج التى تدعم النمو الأخضر كالنقل المستدام وإدارة المخلفات.







وتحدث رئيس الجهاز عن المجالات الواعدة للتعاون بين مصر وكوريا فى قطاع البيئة، ومنها استمرار التعاون القائم فى مجال إدارة المخلفات سواء البلدية أو الخطرة، وتكرار التجارب الناجحة وجذب الفرص الاستثمارية فى هذا المجال، واشراك القطاع الخاص، وأيضا التعاون فى مجال إدارة المياه، والاقتصاد الحيوى، إلى جانب تعزيز تكنولوجيا الطاقة النظيفة ومنها الهيدروجين الأخضر، حيث تسعى مصر لأن تكون مركزا اقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ويلقى اهتمام كبير من القيادة السياسية.



