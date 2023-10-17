وزير التنمية المحلية: لولا تدخل الرئيس السيسي ما استعادت مصر هويتها للأبد

MENAFN - Youm7) قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات لم يتحقق خلال عقود طويلة.

أضاف وزير

التنمية المحلية ، أن تحقيق الأمن والأمان فى مصر هو أولوية قصوى للدوله وهو ما تحقق على أيدى الرئيس عبد الفتاح السيسى قائد ثورة 30 يونيو التى أعادت إلى مصر هويتها من جديد بعد اختطافها فى عهد الإخوان.





جاء ذلك خلال المؤتمر الحاشد الذى نظمه التحالف الوطنى للعمل الاهلى والتنموى بمجمع المؤتمرات بمدينة دمنهور.





شارك فى المؤتمر الذى يعقد تحت عنوان حكاية وطن، والدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتورة نفين الكاتب عضو مجلس التحالف الوطنى واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، إضافة إلى عدد كبير من قيادات التحالف الوطنى وممثلى الأزهر الشريف والكنيسة القبطية والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.





وعلى هامش المؤتمر تم عرض فيلم وثائقى عن الانجازات والمشروعات التنموية والخدمية التى قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية، وكذلك تقديم عروض فنيه لكورال مواهب البحيرة اللذين يقدمون باقه من أشهر الأغانى الوطنية.





يذكر أن العاصمة الإدارية الجديدة قد شهدت مؤتمر حكاية وطن برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فضلا عن عدد كبير من الخبراء والمتخصصين فى شتى المجالات وممثلى الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى.