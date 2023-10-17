وزير التنمية المحلية: لولا تدخل الرئيس السيسي ما استعادت مصر هويتها للأبد

(MENAFN
- Youm7) قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات لم يتحقق خلال عقود طويلة.
أضاف وزير
التنمية المحلية ، أن تحقيق الأمن والأمان فى مصر هو أولوية قصوى للدوله وهو ما تحقق على أيدى الرئيس عبد الفتاح السيسى قائد ثورة 30 يونيو التى أعادت إلى مصر هويتها من جديد بعد اختطافها فى عهد الإخوان.
جاء ذلك خلال المؤتمر الحاشد الذى نظمه التحالف الوطنى للعمل الاهلى والتنموى بمجمع المؤتمرات بمدينة دمنهور.
شارك فى المؤتمر الذى يعقد تحت عنوان حكاية وطن، والدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتورة نفين الكاتب عضو مجلس التحالف الوطنى واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، إضافة إلى عدد كبير من قيادات التحالف الوطنى وممثلى الأزهر الشريف والكنيسة القبطية والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.
وعلى هامش المؤتمر تم عرض فيلم وثائقى عن الانجازات والمشروعات التنموية والخدمية التى قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية، وكذلك تقديم عروض فنيه لكورال مواهب البحيرة اللذين يقدمون باقه من أشهر الأغانى الوطنية.
يذكر أن العاصمة الإدارية الجديدة قد شهدت مؤتمر حكاية وطن برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فضلا عن عدد كبير من الخبراء والمتخصصين فى شتى المجالات وممثلى الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى.
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