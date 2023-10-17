رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يفتتح مؤتمر كنائس جنوب الكرة الأرضية.. صور

افتتح اليوم الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة

الأسقفية

الأنجليكانية أولى أيام مؤتمر كنائس جنوب الكرة الأرضية بصلوات القداس الإلهى وبحضور رؤساء الأساقفة من الدول المختلفة، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.







وقال رئيس الأساقفة فى بداية عظته: شغف الله تجاه كنيسته أن تكون على قلب واحد فى المحبة والمغفرة، لتنير لكل العالم من حولها، مضيفًا: الكنيسة الأنجليكانية حية لإرسال محبة الله للبشر.











وتمنى رئيس الأساقفة أن تعيش الشعوب حسب وصايا الإنجيل ليصبح ما نؤمن به وما نعيشه فى تكامل مستمر مثلما يعلمنا القديس بولس الرسول فقد كانت وصاياه تحثنا على أن نعيش حياتنا وكأننا إنجيل معاش.







وتساءل رئيس الأساقفة: هل يمكننا أن نعيش حسب محبة وحقيقة الإنجيل؟ مختتمًا: تتطلب المحبة وعى ومعرفة بوصايا الله وحكمته فالحب بلا معرفة هو حب أعمى كرسالة بولس لأهل كورنثوس فلابد من تناغم المحبة مع المعرفة.









كان آخر اجتماع لنصف الكرة الجنوبى قد عقد العام الماضى من خلال وسيلة التواصل الافتراضى بعد أن قرروا تأجيل اجتماع المؤتمر العام وذلك أملا فى عودة حرية الحركة والسفر ولكن تقرر عقده على برنامج زووم حيث أكدوا أعضاء المؤتمر على ضرورة الاتحاد فى مجموعات للصلاة والتعضيد من أجل الأوبئة والحروب التى يمر بها العالم، كما تحدثوا عن دور الخدمة ورسالة الإنجيل فى نشر السلام فى المجتمع.











الجدير بالذكر أن فكرة جمع الكنائس من جنوب الكرة الأرضية كان تحديًا كبيرًا أمام الاتحاد وتم الاستقرار عليه فى مؤتمر برسبان عام 1986، وبذلك نظم اتحاد الكنائس الأسقفية هذا التجمع لكنائس جنوب الكرة الأرضية للمرة الأولى فى كينيا سنة 1994.



















