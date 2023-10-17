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روسيا تعلن إسقاط مروحية أوكرانية و5 صواريخ أمريكية الصنع

10/17/2023 2:34:26 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الروسية أسقطت مروحية أوكرانية "مي 8"، كما اعترضت خمسة صواريخ تكتيكية وأربع قنابل "جي إل إس دي بي" موجهة أمريكية الصنع.


وأوضحت الدفاع - في بيان - أن القوات الروسية ضربت تجمعات القوات الأوكرانية المسلحة في 117 مقاطعة ومنطقة، وتم تدمير 34 طائرة مسيرة في مناطق في لوجانسك ودونيتسك ومنطقة خاركوف وخيرسون، كما أحبطت قوات المدفعية والطيران الروسي أربع هجمات شنتها الألوية الهجومية الآلية 117 و82 المجوقلة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زابوروجيا.


وتم تدمير سبع دبابات وسبع مركبات مدرعة ومدفع هاوتزر "إم 109" و مدفع "غفوزديكا"، وثلاث سيارات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر دي 30..وأنه تم مقتل وإصابة أكثر من 1175 جنديا أوكرانيا على مختلف المحاور.


وبلغت الخسائر أكثر من 491 طائرة و251 طائرة هليكوبتر و7953 طائرة بدون طيار و441 نظام صواريخ مضاد للطائرات و12706 دبابة ومركبات مدرعة أخرى و1163 قاذفة صواريخ متعددة و6802 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 14372 وحدة من المركبات العسكرية.







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