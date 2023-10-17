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مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة: إسرائيل تستخدم أسلحة حديثة للفتك بالمدنيين

10/17/2023 2:34:25 PM
(MENAFN- Youm7) قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من غزة منى عوكل، إن جيش الاحتلال يستهدف محيط الصليب الأحمر فى خان يونس، وهناك تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في سماء قطاع غزة.





وأشارت خلال إفادتها على الهواء، إلى أن سكان منطقة الزيتون يرفضون تحذيرات الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء، مؤكدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ أحزمة نارية على شمال قطاع غزة.





وأوضحت أن السلطات الفلسطينية وجهت بتزويد مستشفيات غزة بالوقود، مشيرة إلى أن هناك نقصًا حادًا للمستلزمات الطبية بمستشفى ناصر فى خان يونس، لافتة إلى أن هناك تكدسًا للمرضى أمام غرب العمليات بمستشفى ناصر في خان يونس.



ولفتت إلى أن المحللين العسكريين كشفوا أن الأسلحة التي تضرب بها قوات الاحتلال غزة أسلحة غريبة غير معتادة لدى الجيش الإسرائيلي، حيث أصبحت أكثر فتكا وتدميرا، بجانب استخدام الفسفور الأبيض، وهذه الأسلحة الجديدة تسبب حروقا مضاعفة، والجثث التي وصلت إلى المستشفى وصلت أشلاء ممزقة، ويعتقد أنها من الأسلحة الحديثة التي وصلت إسرائيل من أمريكا وألمانيا.












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