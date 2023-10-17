مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة: إسرائيل تستخدم أسلحة حديثة للفتك بالمدنيين

(MENAFN
- Youm7) قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من غزة منى عوكل، إن جيش الاحتلال يستهدف محيط الصليب الأحمر فى خان يونس، وهناك تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في سماء قطاع غزة.
وأشارت خلال إفادتها على الهواء، إلى أن سكان منطقة الزيتون يرفضون تحذيرات الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء، مؤكدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ أحزمة نارية على شمال قطاع غزة.
وأوضحت أن السلطات الفلسطينية وجهت بتزويد مستشفيات غزة بالوقود، مشيرة إلى أن هناك نقصًا حادًا للمستلزمات الطبية بمستشفى ناصر فى خان يونس، لافتة إلى أن هناك تكدسًا للمرضى أمام غرب العمليات بمستشفى ناصر في خان يونس.
ولفتت إلى أن المحللين العسكريين كشفوا أن الأسلحة التي تضرب بها قوات الاحتلال غزة أسلحة غريبة غير معتادة لدى الجيش الإسرائيلي، حيث أصبحت أكثر فتكا وتدميرا، بجانب استخدام الفسفور الأبيض، وهذه الأسلحة الجديدة تسبب حروقا مضاعفة، والجثث التي وصلت إلى المستشفى وصلت أشلاء ممزقة، ويعتقد أنها من الأسلحة الحديثة التي وصلت إسرائيل من أمريكا وألمانيا.
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