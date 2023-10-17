رئيس أركان جيش الكونغو يؤكد وصول تعزيزات للقوات شرقي البلاد

MENAFN - Youm7) كشف رئيس أركان القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية الجنرال كريستيان تشيويوي، عن وصول خمسة عشر كتيبة جديدة إلى شرق البلاد لتعزيز الجيش الوطني؛ تحسبا لنشوب حرب بهذه المنطقة.



وقال الجنرال تشيويوي - في تصريحات نقلتها صحف محلية اليوم الثلاثاء "سيكون لدينا ما لا يقل عن خمسة عشر كتيبة جديدة وكل كتيبة نظامية لديها كل معداتها لحماية أمن بلادنا. إننا سننهي هذه الحرب".



وأكد رئيس أركان جيش الكونغو الديمقراطية أن بلاده لديها وحدات من القوات الخاصة تخضع للتدريب حاليا؛ وبعضها غادر بالفعل إلى شرق البلاد والبعض الآخر سيكون هناك قريبا.



وشدد على أنه "يجب علينا بذل قصارى جهدنا لوضع حد لهذه المشكلة التي تؤرق بلادنا. نحن من يجب علينا وضع حد لهذه الحرب، ولن يفعل ذلك أحد من أجلنا"، مشددا على أن المهمة الثانية للجيش تتمثل في حماية المواطنين وذلك من خلال ضمان السلامة الإقليمية للبلاد.





ورحب الجنرال تشيويوي، أيضا بدعم المواطنين للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، داعيا القوات المسلحة الكونغولية إلى عدم التسبب في مضايقة المدنيين.





جدير بالذكر أن مواجهات مسلحة اندلعت مطلع الشهر الجاري بين مجموعات الدفاع الذاتي (وزاليندو) الموالية لحكومة كينشاسا وحركة "23 مارس" المتمردة على عدة جبهات في إقليم كيفو الشمالي بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين فضلا عن خسائر في الممتلكات وحدوث موجة نزوح جديدة للفارين من أعمال القتال.