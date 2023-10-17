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مجلس النواب الأمريكي يفشل فى أول اقتراع لاختيار رئيسه.. ويضطر لجولة تصويت جديدة

10/17/2023 2:34:25 PM
(MENAFN- Youm7)

فشل مجلس النواب الأمريكي في انتخاب رئيس للمجلس خلال أول اقتراع، الثلاثاء، إذ لم يحصل أي من المرشحين على الأصوات اللازمة للفوز (217 صوتاً)، ما يعني أن المجلس سيضطر إلى عقد جولة جديدة للتصويت.


وعلقت معظم سلطات مجلس النواب بسبب الإقالة المفاجئة لرئيسه كيفن مكارثي، في أكتوبر الماضي، نتيجة انقسامات داخل الحزب الجمهوري بين المعتدلين وأنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ولم يتمكن المحافظون منذ ذلك الحين من الاتفاق على خليفته.. وبعد أسبوع من التوتر الشديد رشح الجمهوريون، يوم الجمعة الماضية، النائب عن ولاية أوهايو "جيم جوردان"، لمنصب رئيس مجلس النواب.









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