مجلس النواب الأمريكي يفشل فى أول اقتراع لاختيار رئيسه.. ويضطر لجولة تصويت جديدة

(MENAFN
- Youm7)
فشل مجلس النواب الأمريكي في انتخاب رئيس للمجلس خلال أول اقتراع، الثلاثاء، إذ لم يحصل أي من المرشحين على الأصوات اللازمة للفوز (217 صوتاً)، ما يعني أن المجلس سيضطر إلى عقد جولة جديدة للتصويت.
وعلقت معظم سلطات مجلس النواب بسبب الإقالة المفاجئة لرئيسه كيفن مكارثي، في أكتوبر الماضي، نتيجة انقسامات داخل الحزب الجمهوري بين المعتدلين وأنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ولم يتمكن المحافظون منذ ذلك الحين من الاتفاق على خليفته.. وبعد أسبوع من التوتر الشديد رشح الجمهوريون، يوم الجمعة الماضية، النائب عن ولاية أوهايو "جيم جوردان"، لمنصب رئيس مجلس النواب.
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