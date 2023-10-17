إعلام إسرائيلي: شولتز اضطر للاختباء في ملجأ تابع للسفارة الألمانية في تل أبيب عقب سماع صفارات الإنذار

MENAFN - Youm7) أكد إعلام إسرائيلي، أن المستشار الألماني أولاف شولتز اضطر للاختباء في ملجأ تابع للسفارة الألمانية في تل أبيب عقب سماع صفارات الإنذار جراء قصف صاروخي من غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق طالبت إيونى بيلارا، وزيرة الحقوق الإجتماعية الإسبانية

والأمين العام لحزب يونيداد بوديموس ، الحكومة الإسبانية، بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى غزة.

وأشارت بيلارا على حسابها الخاص على موقع اكس "بالنظر الى محاولة الابادة الجماعية التى تقوم بها اسرائيل فى غزة ، نقترح أن تقوم حكومة اسبانيا بإحالة نتنياهو الى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".