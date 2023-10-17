Tuesday, 17 October 2023 11:35 GMT

إعلام إسرائيلي: شولتز اضطر للاختباء في ملجأ تابع للسفارة الألمانية في تل أبيب عقب سماع صفارات الإنذار

10/17/2023 2:34:25 PM
(MENAFN- Youm7) أكد إعلام إسرائيلي، أن المستشار الألماني أولاف شولتز اضطر للاختباء في ملجأ تابع للسفارة الألمانية في تل أبيب عقب سماع صفارات الإنذار جراء قصف صاروخي من غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق طالبت إيونى بيلارا، وزيرة الحقوق الإجتماعية الإسبانية
والأمين العام لحزب يونيداد بوديموس ، الحكومة الإسبانية، بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى غزة.

وأشارت بيلارا على حسابها الخاص على موقع اكس "بالنظر الى محاولة الابادة الجماعية التى تقوم بها اسرائيل فى غزة ، نقترح أن تقوم حكومة اسبانيا بإحالة نتنياهو الى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".







MENAFN17102023000132011024ID1107259764

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث