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غزل المحلة يهزم WE بهدفى يحيي والأخميمى ويصعد لوصافة دورى المحترفين

10/17/2023 2:34:22 PM
(MENAFN- Youm7) نجح فريق غزل المحلة في مواصلة انتصاراته بالفوز على نظيره
WE بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد السلام الدولي في ختام مباريات الجولة الرابعة بدورى القسم الثانى أ .

تقدم عبده يحيي بالهدف الأول في الدقيقة 50 ، وأضاف البديل خالد الأخميمى الهدف الثانى في الدقيقة 88 من عمر اللقاء ، ليرتفع رصيد المحلة إلى 10 نقاط في وصافة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن لافيينا المتصدر ، بينما تجمد رصيد WE عند 6 نقاط في المركز السادس .

تشكيل WE

حراسة المرمى : محمود احمد

خط الدفاع : مصطفى محمود – طارق سامى – محمد امين – حسام أحمد

خط الوسط : محمد ياسر – على محمد على
– سيف الدين محمد – احمد سعيد

خط الهجوم محمد محمود – عبد الرحمن بودى

تشكيل غزل المحلة

حراسة المرمى عمرو شعبان

خط الدفاع : عمرو الجزار – محمد حجازى – أحمد طارق – عبد الرحمن بودى

خط الوسط : سيكو محارب – محمود غالى – محمد جابر – عبده يحيي

خط الهجوم : رجب مارو – تشارلز باسى








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