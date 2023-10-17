غزل المحلة يهزم WE بهدفى يحيي والأخميمى ويصعد لوصافة دورى المحترفين

تقدم عبده يحيي بالهدف الأول في الدقيقة 50 ، وأضاف البديل خالد الأخميمى الهدف الثانى في الدقيقة 88 من عمر اللقاء ، ليرتفع رصيد المحلة إلى 10 نقاط في وصافة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن لافيينا المتصدر ، بينما تجمد رصيد WE عند 6 نقاط في المركز السادس .

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