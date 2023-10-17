غزل المحلة يهزم WE بهدفى يحيي والأخميمى ويصعد لوصافة دورى المحترفين

(MENAFN
- Youm7) نجح فريق غزل المحلة في مواصلة انتصاراته بالفوز على نظيره
WE بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد السلام الدولي في ختام مباريات الجولة الرابعة بدورى القسم الثانى أ .
تقدم عبده يحيي بالهدف الأول في الدقيقة 50 ، وأضاف البديل خالد الأخميمى الهدف الثانى في الدقيقة 88 من عمر اللقاء ، ليرتفع رصيد المحلة إلى 10 نقاط في وصافة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن لافيينا المتصدر ، بينما تجمد رصيد WE عند 6 نقاط في المركز السادس .
تشكيل WE
حراسة المرمى : محمود احمد
خط الدفاع : مصطفى محمود – طارق سامى – محمد امين – حسام أحمد
خط الوسط : محمد ياسر – على محمد على
– سيف الدين محمد – احمد سعيد
خط الهجوم محمد محمود – عبد الرحمن بودى
تشكيل غزل المحلة
حراسة المرمى عمرو شعبان
خط الدفاع : عمرو الجزار – محمد حجازى – أحمد طارق – عبد الرحمن بودى
خط الوسط : سيكو محارب – محمود غالى – محمد جابر – عبده يحيي
خط الهجوم : رجب مارو – تشارلز باسى
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