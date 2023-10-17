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الغيابات صداع في رأس العشري قبل مواجهة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة

10/17/2023 2:34:22 PM
(MENAFN- Youm7) ضربت الغيابات صفوف الاتحاد السكندري قبل مواجهة بلدية المحلة في الجولة الرابعة من دورى نايل، حيث تأكد غياب سيف تقا مدافع الفريق بالإضافة إلى أحمد الشيخ وعمر صلاح، فيما يثار الغموض حول موقف مورو ساليفو ومحمود شبانة.



ويبحث العشري عن بدائل هذه الغيابات في مباراة بلدية المحلة والتي يبحث من خلالها عن الفوز
والعودة لسكة الانتصارات بعد فوز وتعادل وهزيمة في الجولات الثلاثة الأولى.



ويلتقي الاتحاد السكندري مع بلدية المحلة، يوم السبت المقبل، على استاد المحلة، في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز. ويحتل الفريق المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز على سيراميكا كليوباترا وتعادل مع الجونة بهدفين لكل فريق.



وطلب طارق العشرى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد الصاوي، موافاته بتطورات إصابة مدافع الفريق الأخضر سيف تقا، الذى أكد غيابه لبضعة أسابيع عن الفريق للإصابة في العضلة الأمامية.



ويعتبر تقا من اللاعبين المميزين في قلب الدفاع، وكان العشري يعول على خدماته مع الفريق في الموسم الجديد، لكن الإصابة أربكت حسابات الجهاز الفني.



واستقر مسئولو الاتحاد السكندري على ارتداء الزى الجديد للفريق بداية من مباراة البلدية المقبلة، في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.



اقترب مورو ساليفو، لاعب الاتحاد السكندري، من المشاركة فى تشكيل فريقه الأساسي أمام بلدية المحلة، فى الجولة الرابعة بمسابقة دوري نايل، والتى يأمل فيها الاتحاد فى العودة لسكة الانتصارات وتحسين موقعه فى جدول الترتيب.



وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الخلفية، ومن المنتظر أن يدفع به طارق العشري أساسيا فى لقاء البلدية المقبل، والتى يسعى من خلاله زعيم الثغر للفوز واستعادة نغمة الانتصارات.












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