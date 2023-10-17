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الزمالك يعلن طريقة دخول وخروج الخيمة الانتخابية ويفتح أبوابه الـ7

10/17/2023 2:34:22 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البناني، أن جميع بوابات النادي وعددها 7 بوابات
كلها ستكون مفتوحة لدخول الأعضاء يوم الجمعة المقبل، لحضور الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وأوضحت اللجنة أن دخول الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبورجيلة سيكون من ثلاث بوابات من اتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادي المختلفة منعا للتزاحم.

وجاء
المرشحون
على منصب رئاسة المجلس 5 مرشحين، و3 على منصب النائب، و6 على مقعد أمين الصندوق، و39 مرشحاً على العضوية فوق السن، و14 على العضوية تحت السن.

وكان الجهاز الفني لفريق الكرة الأول حذر
من المشاركة بأى طريقة فى الدعاية الانتخابية للمرشحين فى انتخابات القلعة البيضاء، وشدد الجهاز الفنى على ضرورة ابتعاد اللاعبين بشكل تام عن العملية الانتخابية، ودعم أى من المرشحين، وأكد الجهاز الفنى أنه فى حالة عدم الالتزام بتلك التعليمات سيتم فرض غرامة مالية على اللاعب حال مخالفة التعليمات أو المشاركة في الدعاية الانتخابية، سواء بدعم عبر منصات التواصل الاجتماعي أو الظهور في المؤتمرات، كما طلب الجهاز الفني من اللاعبين التركيز مع الفريق، ومبارياته، خاصة أن دورهم داخل الملعب وليس خارجه.
 ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة السبت المقبل في الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز دورى نايل.








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