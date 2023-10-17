الزمالك يعلن طريقة دخول وخروج الخيمة الانتخابية ويفتح أبوابه الـ7

(MENAFN
- Youm7) أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البناني، أن جميع بوابات النادي وعددها 7 بوابات
كلها ستكون مفتوحة لدخول الأعضاء يوم الجمعة المقبل، لحضور الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد. وأوضحت اللجنة أن دخول الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبورجيلة سيكون من ثلاث بوابات من اتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادي المختلفة منعا للتزاحم.
وجاء وكان الجهاز الفني لفريق الكرة الأول حذر
المرشحون
على منصب رئاسة المجلس 5 مرشحين، و3 على منصب النائب، و6 على مقعد أمين الصندوق، و39 مرشحاً على العضوية فوق السن، و14 على العضوية تحت السن.
من المشاركة بأى طريقة فى الدعاية الانتخابية للمرشحين فى انتخابات القلعة البيضاء، وشدد الجهاز الفنى على ضرورة ابتعاد اللاعبين بشكل تام عن العملية الانتخابية، ودعم أى من المرشحين، وأكد الجهاز الفنى أنه فى حالة عدم الالتزام بتلك التعليمات سيتم فرض غرامة مالية على اللاعب حال مخالفة التعليمات أو المشاركة في الدعاية الانتخابية، سواء بدعم عبر منصات التواصل الاجتماعي أو الظهور في المؤتمرات، كما طلب الجهاز الفني من اللاعبين التركيز مع الفريق، ومبارياته، خاصة أن دورهم داخل الملعب وليس خارجه.
ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة السبت المقبل في الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز دورى نايل.
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