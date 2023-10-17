الزمالك يعلن غلق مقر النادى فى الثامنة مساء الخميس استعدادًا لاستقبال الجمعية العمومية

(MENAFN
- Youm7) أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البنانى، غلق مقر النادي، فى الثامنة مساء يوم الخميس، فى إطار التجهيز لإقامة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر الجاري.
ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية في التاسعة صباح يوم الجمعة المقبل.
وتفتح جميع بوابات النادي وعددها 7 بوابات لدخول الأعضاء يوم الجمعة، لحضور الجمعية العمومية، وأوضحت اللجنة أن دخول الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبورجيلة سيكون من ثلاث بوابات من اتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادي المختلفة منعا للتزاحم.
وجاء
المرشحون
على منصب رئاسة المجلس 5 مرشحين، و3 على منصب النائب، و6 على مقعد أمين الصندوق، و39 مرشحاً على العضوية فوق السن، و14 على العضوية تحت السن.
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