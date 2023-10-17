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الزمالك يعلن غلق مقر النادى فى الثامنة مساء الخميس استعدادًا لاستقبال الجمعية العمومية

10/17/2023 2:34:22 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البنانى، غلق مقر النادي، فى الثامنة مساء يوم الخميس، فى إطار التجهيز لإقامة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية في التاسعة صباح يوم الجمعة المقبل.
وتفتح جميع بوابات النادي وعددها 7 بوابات لدخول الأعضاء يوم الجمعة، لحضور الجمعية العمومية، وأوضحت اللجنة أن دخول الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبورجيلة سيكون من ثلاث بوابات من اتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادي المختلفة منعا للتزاحم.

وجاء
المرشحون
على منصب رئاسة المجلس 5 مرشحين، و3 على منصب النائب، و6 على مقعد أمين الصندوق، و39 مرشحاً على العضوية فوق السن، و14 على العضوية تحت السن.









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