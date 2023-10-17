Tuesday, 17 October 2023 11:35 GMT

وزير الرياضة يفتتح البطولة العربية لشباب الملاكمة بالمركز الأوليمبى بالمعادى

10/17/2023 2:34:22 PM
(MENAFN- Youm7) افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، البطولة العربية لشباب الملاكمة مواليد 2005-2006، بحضور الدكتور يوسف بن علي الكاظم رئيس الاتحاد العربي للملاكمة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة نائب رئيس الاتحاد العربي وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، والتي تستضيفها مصر للعام الخامس على التوالى، خلال الفترة من 16 وحتى 22 أكتوبر الجاري في المركز الأوليمبي بالمعادي، بمشاركة ما يقرب من 90 لـ 100 لاعب.



وفي كلمته، رحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجميع الوفود والفرق المشاركة في البطولة على أرض مصر، متمنيًا التوفيق لجميع اللاعبين، مشيرًا إلى أن استضافة مصر للبطولة العربية للمرة الخامسة على التوالي؛ إيمانًا من الاتحاد العربي للملاكمة بقدرة الدولة المصرية على استضافة البطولات العربية لم تمتلكه مصر من قدرات قوية تمكنها من خروج البطولة بالشكل اللائق بالدول العربية.



وتقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة بمناسبة تأهل كل من عبد الرحمن عرابي، عمر العوضي، ويمنى عياد في رياضة الملاكمة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مهنئًا جميع اللاعبين العرب في كل الرياضات الذين تمكنوا من حجز بطاقة التأهل للأولمبياد.



وجدد الوزير تأكيده أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة، سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية، أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حالياً، الأمر الذى جعلنا جاهزين دائما وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية.



ومن جانبه تقدم الدكتور يوسف بن علي الكاظم، رئيس الاتحاد العربي للملاكمة، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على مجهوداته الكبيرة والتي يقوم بها بالتعاون مع الاتحاد العربي من أجل النهوض برياضة الملاكمة في الدول العربية،
 مشيرًا إلى أن الاتحاد العربي يساهم في التطوير أيضًا بالتعاون مع جميع الاتحادات العربية، حيث قام الاتحاد بتنفيذ العديد من ورش العمل والتدريبات للحكام واللاعبين والمدربين أيضًا، حيث وصل عدد المدربين الذي تم تدريبهم ما يقارب 500 حتى الآن، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الأخرى للعمل على النهوض برياضة الملاكمة.



فيما تقدم المهندس شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، بالترحيب بالضيوف في مصر، ومقدمًا كل الشكر لوزير الشباب والرياضة على مجهوداته في جميع الرياضات وتذليل كل العقبات التي قد تواجه أي رياضي في مصر من أجل تطوير الرياضة والنهوض بمستوى اللاعبين المصريين، وهو ما كان له عظيم الأثر في تأهل العديد من الأبطال الرياضيين إلى دورة الألعاب الأوليمبية، والمنافسة على ميدالية أولمبية.



كما حضر افتتاح البطولة كل من العميد أحمد فاروق نائب رئيس الاتحاد المصري ومدير البطولة، محمد كامل شبيب المشرف على البطولة من قبل الاتحاد الدولي للعبة، والحكم الدولي محمد خليل رئيس اللجنة العليا للاتحاد العربي للملاكمة، والعميد أحمد فاروق مدير البطولة ونائب رئيس الاتحاد المصري، ووحيد مدني مساعد مدير البطولة، ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة.



وتضم قائمة لاعبي المنتخب المصري المشاركة في البطولة 13 لاعبًا، وهم: محمد إيهاب مختار وزن 48 كجم، يوسف سيد عبد الحليم وزن 51 كجم، محمد عاطف إبراهيم وزن 54 كجم، فارس فؤاد ثابت وزن 57 كجم، أحمد محمد عبد الحفيظ وزن 60 كجم، عبد الرحمن محمود محمد وزن 63,5 كجم، خالد ناصر حمدي وزن 67 كجم، عبد الفتاح طارق وزن 71 كجم، محمد حسام علي وزن 75 كجم، فارس عادل متولي وزن 81 كجم، محمد عبد الهادي وزن 86 كجم، محمود محمد وزن 92 كجم، محمد حسين فرج وزن +92 كجم.












MENAFN17102023000132011024ID1107259759

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث