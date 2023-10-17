رئيس الوزراء البريطاني يبحث مع أمير دولة قطر تطورات التصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 17 – 10 (كونا) -– بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الثلاثاء تطورات التصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية في بيان ان الجانبين بحثا سبل التعاون الثنائي في مجالات عدة منها تأمين ممرات آمنة لوصول المساعدات إلى قطاع غزة للتخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية المتدهورة والعمل على وجه السرعة لإطلاق سراح الرهائن.
وذكر البيان ان سوناك تقدم بالشكر إلى أمير دولة قطر لدوره الدبلوماسي البناء في المنطقة.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني أجرى محادثات مع عدد من القادة العرب واتفقوا على أهمية وقف اراقة الدماء في المنطقة. (النهاية)
ن ب ش / م م ج
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