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رئيس الوزراء البريطاني يبحث مع أمير دولة قطر تطورات التصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة

10/17/2023 2:34:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 17 – 10 (كونا) -– بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الثلاثاء تطورات التصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية في بيان ان الجانبين بحثا سبل التعاون الثنائي في مجالات عدة منها تأمين ممرات آمنة لوصول المساعدات إلى قطاع غزة للتخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية المتدهورة والعمل على وجه السرعة لإطلاق سراح الرهائن.
وذكر البيان ان سوناك تقدم بالشكر إلى أمير دولة قطر لدوره الدبلوماسي البناء في المنطقة.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني أجرى محادثات مع عدد من القادة العرب واتفقوا على أهمية وقف اراقة الدماء في المنطقة. (النهاية)

ن ب ش / م م ج




MENAFN17102023000071011013ID1107259758

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