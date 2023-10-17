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العاهل الأردني يؤكد رفض بلاده لأي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين

10/17/2023 2:34:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 17 - 10 (كونا) -- أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء رفض بلاده بشكل قاطع لأي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو نزوحهم سواء في قطاع غزة أو بالضفة الغربية.
وشدد العاهل الأردني خلال ترؤسه اجتماعا في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية على أن "ملف التهجير خط أحمر وسنحمي حدودنا وسندعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه بكل إمكانياتنا ولن سنسمح بموجات لجوء جديدة".
وأشاد بموقف أهالي غزة وتمسكهم بأرضهم مبينا أهمية إيصال المساعدات إلى القطاع من دون قيد أو شرط لضمان استمرارها مبديا استعداد الأردن لتقديم كل التسهيلات من أجل ذلك.
وحول جولته الأوروبية الأخيرة أكد العاهل الأردني "أن الزيارة هدفت الى وقف الحرب على قطاع غزة وتسهيل دخول المساعدات والتأكيد على موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية".
وأكد أنه لا بديل عن الحل السياسي للقضية الفلسطينية وأن العالم والقوى الدولية يجب أن يدركوا جذور هذا الصراع وخطورة ما يجري في القطاع مشددا على أن الخروج من دوامة العنف يكمن بالتهدئة الشاملة والعودة إلى العملية السياسية. (النهاية)

ع م ن / م م ج




MENAFN17102023000071011013ID1107259757

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