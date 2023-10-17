العاهل الأردني يؤكد رفض بلاده لأي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 17 - 10 (كونا) -- أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء رفض بلاده بشكل قاطع لأي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو نزوحهم سواء في قطاع غزة أو بالضفة الغربية.
وشدد العاهل الأردني خلال ترؤسه اجتماعا في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية على أن "ملف التهجير خط أحمر وسنحمي حدودنا وسندعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه بكل إمكانياتنا ولن سنسمح بموجات لجوء جديدة".
وأشاد بموقف أهالي غزة وتمسكهم بأرضهم مبينا أهمية إيصال المساعدات إلى القطاع من دون قيد أو شرط لضمان استمرارها مبديا استعداد الأردن لتقديم كل التسهيلات من أجل ذلك.
وحول جولته الأوروبية الأخيرة أكد العاهل الأردني "أن الزيارة هدفت الى وقف الحرب على قطاع غزة وتسهيل دخول المساعدات والتأكيد على موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية".
وأكد أنه لا بديل عن الحل السياسي للقضية الفلسطينية وأن العالم والقوى الدولية يجب أن يدركوا جذور هذا الصراع وخطورة ما يجري في القطاع مشددا على أن الخروج من دوامة العنف يكمن بالتهدئة الشاملة والعودة إلى العملية السياسية. (النهاية)
ع م ن / م م ج
MENAFN17102023000071011013ID1107259757
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