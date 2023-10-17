قمة أوروبية - أمريكية مرتقبة في واشنطن الجمعة لبحث التطورات في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 17 - 10 (كونا) -- أعلن مسؤول أوروبي اليوم الثلاثاء عن قمة مرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في واشنطن يوم الجمعة المقبل لبحث آخر التطورات في قطاع غزة.
وقال مسؤول أوروبي للصحفيين إن القمة "ستوفر فرصة جيدة لمعرفة ما يمكننا القيام به لإنهاء التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط".
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "يمكننا العمل مع الجهات الإقليمية الفاعلة لتأمين ممرات آمنة للرهائن في غزة وإرسال رسالة واضحة وموحدة إلى جميع الأطراف المشمولة في الصراع".
وأشار إلى أن القمة ستكون مناسبة جيدة "لاستعراض الإجراءات الخارجية التي اتخذناها منذ القمة الأخيرة عام 2021".
وأضاف المسؤول الأوروبي أن القمة ستؤكد "التزامنا ودعمنا لأوكرانيا على سواء على الصعيد الدبلوماسي او المالي او العسكري".
وأوضح ان القمة ستناقش العلاقات مع الجنوب العالمي والصين وقضايا التجارة الثنائية والتعاون الدفاعي بالإضافة الى قضايا تغير المناخ. (النهاية)
ن خ / ف ا س
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