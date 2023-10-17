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قمة أوروبية - أمريكية مرتقبة في واشنطن الجمعة لبحث التطورات في غزة

10/17/2023 2:34:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 17 - 10 (كونا) -- أعلن مسؤول أوروبي اليوم الثلاثاء عن قمة مرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في واشنطن يوم الجمعة المقبل لبحث آخر التطورات في قطاع غزة.
وقال مسؤول أوروبي للصحفيين إن القمة "ستوفر فرصة جيدة لمعرفة ما يمكننا القيام به لإنهاء التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط".
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "يمكننا العمل مع الجهات الإقليمية الفاعلة لتأمين ممرات آمنة للرهائن في غزة وإرسال رسالة واضحة وموحدة إلى جميع الأطراف المشمولة في الصراع".
وأشار إلى أن القمة ستكون مناسبة جيدة "لاستعراض الإجراءات الخارجية التي اتخذناها منذ القمة الأخيرة عام 2021".
وأضاف المسؤول الأوروبي أن القمة ستؤكد "التزامنا ودعمنا لأوكرانيا على سواء على الصعيد الدبلوماسي او المالي او العسكري".
وأوضح ان القمة ستناقش العلاقات مع الجنوب العالمي والصين وقضايا التجارة الثنائية والتعاون الدفاعي بالإضافة الى قضايا تغير المناخ. (النهاية)

ن خ / ف ا س




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