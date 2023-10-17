رئيس الحكومة اللبنانية يشدد على أهمية أن يكون الموقف اللبناني موحدا تجاه القضية الفلسطينية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 17 – 10 (كونا) -– شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الثلاثاء على أن الأولوية في التطورات الجارية حاليا تتمثل في أن يكون الموقف اللبناني "موحدا" تجاه القضية الفلسطينية.
وقال ميقاتي في كلمة له خلال الاجتماع السابع ل(هيئة إدارة الكوارث والأزمات الوطنية) إن الوحدة اللبنانية "أساسية لتجاوز هذه المرحلة الصعبة وتقوية الموقف اللبناني إزاء التطورات".
وأضاف أنه يواصل اتصالاته الخارجية والداخلية بهدف العمل على "إبعاد لبنان قدر المستطاع" عن تداعيات الحرب الدائرة في غزة بالتوازي مع تكثيف الاجتماعات الحكومية لاتخاذ خطوات وقائية لمواجهة أي طارئ قد يحصل.
ولفت ميقاتي إلى أن الاجتماع هو للاطلاع من الوزراء المعنيين والادارات المختصة على خطة الاستجابة الوطنية ومناقشة الازمات المحتمل حصولها في حال تطورت الاحداث في الجنوب.
واوضح ان الهدف ليس "إثارة الرعب بين الناس وإخافتهم" إنما اتخاذ كل ما هو مطلوب من تدابير وإجراءات "من باب الحيطة".
وبعد الاجتماع تلا وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين محضر الاجتماع قائلا انه جرى عرض خطط الوزارات والادارات المعنية لتعزيز جهوزيتها للاستجابة في حال حصول عدوان من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر ياسين أنه سيتم دعوة المنظمات الدولية والهيئات الانسانية لاجتماع يبحث فيه تنسيق الجهود وتعزيز الجهوزية والعمل لوضع آليات للتنسيق على المستوى المركزي والمحلي.
كما استعرض درجة جاهزية اجراءات الايواء والطوارىء الصحية والاسعاف وفي موضوع الطرق والجسور والمرافق البحرية ومطار رفيق الحريري الدولي والاتصالات إضافة الى الامن الغذائي وحفظ الأمن.
ويشهد جنوبي لبنان توترا عسكريا منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) من قطاع غزة في السابع من الشهر الجاري يتمثل بمهاجمة مواقع عسكرية لجيش الاحتلال الاسرائيلي وقصف الاخير لعدد من البلدات والمناطق الحدودية. (النهاية)
ف ز / م م ج
MENAFN17102023000071011013ID1107259755
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