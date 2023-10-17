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رئيس الحكومة اللبنانية يشدد على أهمية أن يكون الموقف اللبناني موحدا تجاه القضية الفلسطينية

10/17/2023 2:34:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 17 – 10 (كونا) -– شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الثلاثاء على أن الأولوية في التطورات الجارية حاليا تتمثل في أن يكون الموقف اللبناني "موحدا" تجاه القضية الفلسطينية.
وقال ميقاتي في كلمة له خلال الاجتماع السابع ل(هيئة إدارة الكوارث والأزمات الوطنية) إن الوحدة اللبنانية "أساسية لتجاوز هذه المرحلة الصعبة وتقوية الموقف اللبناني إزاء التطورات".
وأضاف أنه يواصل اتصالاته الخارجية والداخلية بهدف العمل على "إبعاد لبنان قدر المستطاع" عن تداعيات الحرب الدائرة في غزة بالتوازي مع تكثيف الاجتماعات الحكومية لاتخاذ خطوات وقائية لمواجهة أي طارئ قد يحصل.
ولفت ميقاتي إلى أن الاجتماع هو للاطلاع من الوزراء المعنيين والادارات المختصة على خطة الاستجابة الوطنية ومناقشة الازمات المحتمل حصولها في حال تطورت الاحداث في الجنوب.
واوضح ان الهدف ليس "إثارة الرعب بين الناس وإخافتهم" إنما اتخاذ كل ما هو مطلوب من تدابير وإجراءات "من باب الحيطة".
وبعد الاجتماع تلا وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين محضر الاجتماع قائلا انه جرى عرض خطط الوزارات والادارات المعنية لتعزيز جهوزيتها للاستجابة في حال حصول عدوان من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر ياسين أنه سيتم دعوة المنظمات الدولية والهيئات الانسانية لاجتماع يبحث فيه تنسيق الجهود وتعزيز الجهوزية والعمل لوضع آليات للتنسيق على المستوى المركزي والمحلي.
كما استعرض درجة جاهزية اجراءات الايواء والطوارىء الصحية والاسعاف وفي موضوع الطرق والجسور والمرافق البحرية ومطار رفيق الحريري الدولي والاتصالات إضافة الى الامن الغذائي وحفظ الأمن.
ويشهد جنوبي لبنان توترا عسكريا منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) من قطاع غزة في السابع من الشهر الجاري يتمثل بمهاجمة مواقع عسكرية لجيش الاحتلال الاسرائيلي وقصف الاخير لعدد من البلدات والمناطق الحدودية. (النهاية)

ف ز / م م ج




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