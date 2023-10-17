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استشهاد أكثر من 500 فلسطيني وإصابة المئات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى (المعمداني) في غزة

10/17/2023 2:34:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 17 - 10 (كونا)-- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة استشهاد أكثر من 500 فلسطيني وإصابة المئات في استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي مستشفى (المعمداني) وسط مدينة (غزة) مساء اليوم.
وأغار طيران الاحتلال على المستشفى الذي لجأ إليه الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا عن بيوتهم بعد أن أقدمت قوات الاحتلال على تدمير منازلهم جراء غاراته المتواصلة منذ السابع من الشهر الجاري.
وأظهرت مقاطع مصورة صور المئات من الشهداء في ساحة المستشفى بينهم عدد كبير من الاطفال. (النهاية) ن ق / م م ج

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