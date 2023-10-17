استشهاد أكثر من 500 فلسطيني وإصابة المئات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى (المعمداني) في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 17 - 10 (كونا)-- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة استشهاد أكثر من 500 فلسطيني وإصابة المئات في استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي مستشفى (المعمداني) وسط مدينة (غزة) مساء اليوم.
وأغار طيران الاحتلال على المستشفى الذي لجأ إليه الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا عن بيوتهم بعد أن أقدمت قوات الاحتلال على تدمير منازلهم جراء غاراته المتواصلة منذ السابع من الشهر الجاري.
وأظهرت مقاطع مصورة صور المئات من الشهداء في ساحة المستشفى بينهم عدد كبير من الاطفال. (النهاية) ن ق / م م ج
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