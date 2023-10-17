Tuesday, 17 October 2023 11:34 GMT

مصر تدين بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى (المعمداني) في غزة

10/17/2023 2:34:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 17 - 10 (كونا) -- دانت مصر بأشد العبارات اليوم الثلاثاء القصف الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى (الأهلي المعمداني) في قطاع غزة والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.
واعتبرت وزارة الخارجية المصرية في بيان هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية مطالبة الاحتلال بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.
وطالبت مصر جميع دول العالم لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة.
كما طالبت الاحتلال بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.
وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة استشهاد أكثر من 500 فلسطيني وإصابة المئات في استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي مستشفى (المعمداني) وسط مدينة (غزة) مساء اليوم. (النهاية)

ع ف ف / م م ج




MENAFN17102023000071011013ID1107259752

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث