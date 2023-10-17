مصر تدين بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى (المعمداني) في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 17 - 10 (كونا) -- دانت مصر بأشد العبارات اليوم الثلاثاء القصف الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى (الأهلي المعمداني) في قطاع غزة والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.
واعتبرت وزارة الخارجية المصرية في بيان هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية مطالبة الاحتلال بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.
وطالبت مصر جميع دول العالم لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة.
كما طالبت الاحتلال بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.
وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة استشهاد أكثر من 500 فلسطيني وإصابة المئات في استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي مستشفى (المعمداني) وسط مدينة (غزة) مساء اليوم. (النهاية)
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